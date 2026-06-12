McTominay, Manna non ha trovato l’intesa per il rinnovo. Pratica nelle mani di De Laurentiis

McTominay il leader del Napoli ma non in busta paga

Giovanni Manna ha girato e rigirato attorno al rinnovo di McTominay ma non ha trovato un punto d’intesa con i procuratori dello scozzese che giustamente chiedono una somma adeguata al valore del calciatore e del calcio espresso nei due anni di Napoli. McTominay dovrebbe avere per distacco lo stipendio più alto del Napoli. E invece viene dietro De Bruyne (che a Napoli ha reso il 5% rispetto a Scott). Dietro Hojlund. Dietro Lukaku che almeno è stato grande protagonista della stagione dello scudetto. Persino dietro Politano (qui potrebbe scattare un ricorso alla Corte europea per i diritti dell’uomo). Scott guadagna 5,5 milioni lordi a stagione.

Adesso cominciano i Mondiali e la grande paura è che lo scozzese possa mettersi in luce e attirare le attenzioni di un grande club. Dell’interesse del Real Madrid non v’è traccia in Spagna, nemmeno tra gli influencer di quartiere. Magari qualcosa si muoverà più in là. Nel frattempo la Casa Blanca affidata a Mourinho ha piazzato un grande colpo. Ha portato a casa il portoghese Bernardo Silva grande calciatore che ha terminato la sua esperienza al City e che sembrava destinato al Barcellona. Il club di Florentino lo ha dirottato in Castiglia. Bernardo Silva, 32 anni ad agosto, è un signor calciatore. Col pallone tra i piedi, fa quello che vuole. Può ancora fare le differenza.

De Laurentiis non vuole distrarre lo scozzese durante il Mondiale

Tornando a McTominay, oggi Il Mattino con Pino Taormina scrive che la pratica dello scozzese è finita sulla scrivania di De Laurentiis. Se ne occuperà in prima persona. Del resto se le celebrazioni del centenario devono avere un uomo da copertina, non può che essere Scott.

Scrive il quotidiano napoletano:

De Laurentiis vuole curare in prima persona la questione del rinnovo di McTominay: Manna non è riuscito ancora a trovare un’intesa con l’entourage dello scozzese che, dopo due stagioni ad altissimi livelli, punta al ritocco dell’ingaggio. Il patron vuole attendere la fine del Mondiale: non vuole distrarre il calciatore, ma è intenzionato a blindarlo.