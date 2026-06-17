Il Belgio incanta gli americani in un’amichevole segreta, e Lukaku sta bene: assist, gol annullato e Sounders a bocca aperta

A Seattle i Red Devils hanno battuto 2-1 i Sounders in un'amichevole a porte chiuse, lasciando gli americani a bocca aperta: "Stesso livello di Psg e Atlético". E per i tifosi del Napoli c'è la notizia migliore: Romelu sta bene, assist e gol (annullato) compresi.

C’è una notizia che, dietro la curiosità, fa felici i tifosi del Napoli: Romelu Lukaku sta bene, gioca e si gode di nuovo il ruolo di leader. Lo racconta il Nieuwsblad svelando un’amichevole a porte chiuse giocata a Seattle dai Red Devils contro i Sounders, la squadra Mls cittadina, un mix di giovani U23 e prime squadre: finita 2-1 per il Belgio, ma con gli americani usciti dal campo entusiasti.

L’amichevole segreta e lo stupore dei Sounders

Era la partita riservata a chi non aveva giocato (quasi) per intero contro l’Egitto — gli altri rimasti a fare lavoro di recupero — e si è disputata lontano dai riflettori: la stampa belga ammessa solo al riscaldamento, in tribuna i familiari dei giocatori e qualche tifoso di casa. Lukaku ha firmato l’assist per il gol di Axel Witsel, si è visto annullare una rete, e a chiudere i conti ci ha pensato Matias Fernandez-Pardo.

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Per i padroni di casa il gol di Tino Lopez con un tiro da fuori deviato — non festeggiato “perché per il Belgio era solo un allenamento”, ma “dentro di me un’esplosione di gioia”. A stregare gli americani, più di tutti, Alexis Saelemaekers: “Ci ha fatto impazzire con i dribbling. Che giocatore, che velocità“. Lopez, schierato a centrocampo, ha alzato bandiera bianca davanti a Witsel e a un ritrovato Hans Vanaken: “Mi hanno fatto rinunciare, hanno preso la partita molto sul serio”. E il giudizio più pesante è del tecnico dei Sounders Brian Schmetzer, che l’anno scorso al Mondiale per club aveva sfidato Atlético Madrid e Psg: “Quelle squadre avevano almeno lo stesso livello del Belgio”. Un complimento enorme alla vigilia della Coppa del Mondo.

La buona notizia per il Napoli: Lukaku sta bene

Per noi, però, il dettaglio che conta è un altro. Dopo i mesi di tensione con gli allenamenti in Belgio col preparatore di fiducia, gli stop fisici a ridosso del Mondiale e la pace ritrovata col club (“resto a Napoli, amo il club“), Lukaku è di nuovo in piena attività: assist, un gol annullato e i complimenti di persona ai ragazzi dei Sounders a fine partita. Lo stesso Romelu che, da goleador e leader “per sempre”, ha appena timbrato col Belgio ed è stato decisivo entrando contro l’Egitto. Insomma: comunque finisca il rebus sul suo futuro in azzurro, Big Rom sta bene. E per il Napoli, che dovrà decidere cosa farne, non è un dettaglio da poco.