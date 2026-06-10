Glasner avvisa il Milan: “Tutto deve essere perfetto per accettare un nuovo club”

Le sue parole a due quotidiani austriaci: "Bisogna avere una buona sensazione: se non c'è, non si fa nulla. Mi hanno associato a quasi tutti i club"

Che cos’è oggi il Milan? Non si sa. Al momento è una scatola vuota con Ibrahimovic al comando. In questa situazione di stallo, sembra che Oliver Glasner sia il nome giusto per sostituire Massimiliano Allegri (prossimo sposo del Napoli di De Laurentiis) alla guida del team rossonero. Il tecnico austriaco, fresco dell’addio al Crystal Palace (dove ha vinto l’FA Cup, il Community Shield e la Conference League, ha rilasciato dichiarazioni a due quotidiani austriaci. Ha parlato del suo futuro.

Glasner parla del suo futuro: il Milan attende

“Non ho mai commentato queste voci e non voglio farlo ora. Quando arriverà il momento, lo annuncerò. E per essere finalmente pronto per un nuovo club, tutto deve essere perfetto. Bisogna avere una buona sensazione: se non c’è, non si fa nulla”.

Oliver Glasner ha poi concluso:

“È molto bello che, da quando ho annunciato la fine del mio contratto con il Crystal Palace, i media mi abbiano collegato con quasi tutti i club”, racconta il tecnico.