Gilmour salta i Mondiali (e forse anche il ritiro del Napoli): distorsione di secondo grado al ginocchio

Si è infortunato nell'amichevole tra Scozia e Curaçao. Rischia di stare fuori tra quaranta e sessanta giorni. Potrebbe saltare anche la prima parte del ritiro

Billy Gilmour salta i Mondiali. È più grave del previsto l’infortunio patito nel corso dell’amichevole tra Scozia e Curaçao. Gilmour è uscito poco prima delle fine del primo tempo dopo un tackle. Il tackle gli è costato i Mondiali. In serata è arrivata anche la nota del Calcio Napoli.

“Billy Gilmour, infortunatosi nel corso del match tra Scozia e Curacao, si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una distorsione di secondo grado al ginocchio destro. Il calciatore azzurro non prenderà parte alla Coppa del Mondo Fifa 2026. A Billy tutta la nostra vicinanza e gli auguri di pronta guarigione!”.

Gilmour potrebbe non esserci nel ritiro del Napoli

Il centrocampista scozzese resterà fuori tra quaranta e sessanta giorni, quindi rischia di saltare anche il ritiro del Napoli. Forse potrebbe recuperare per Castel di Sangro ma è molto probabile che a Dimaro non possa lavorare in gruppo.

Il ct della Nazionale scozzese Steve Clarke ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Sono devastato per Billy, è stato un componente fondamentale della nostre qualificazioni Mondiali. È crudele infortunarsi proprio ora, alla vigilia della Coppa del Mondo. Gli siamo tutti vicini. Sa cosa pensiamo tutti di lui sia come calciatore che come uomo. So che nessuna parola potrà dargli conforto questa sera, sono certo che Billy avrà ancora molti grandi tornei davanti a sé”.