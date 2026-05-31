McTominay consola Gilmour: “Il calcio è un gioco crudele e non meriti questo. Tieni la testa alta”

Un leader è tale soprattutto fuori dal campo e Scott McTominay ne è la prova: ancora una volta si è dimostrato degno di essere considerato tale. Dopo il brutto infortunio rimediato da Gilmour nell’amichevole contro Curaçao, Scott ha saputo trovare le parole giuste per consolarlo. Ecco la storia Instagram.

Le parole di McTominay per Gilmour

Si legge nella storia di McTominay:

“Assolutamente distrutto per te, fratello. Il calcio è un gioco crudele e non meriti questo. Tieni la testa alta. I giocatori, lo staff e il paese ti amano.”

Le condizioni di Gilmour

Proprio ieri, la Scozia ha comunicato le sue condizioni:

“Billy Gilmour, infortunatosi nel corso del match tra Scozia e Curacao, si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una distorsione di secondo grado al ginocchio destro. Il calciatore azzurro non prenderà parte alla Coppa del Mondo Fifa 2026. A Billy tutta la nostra vicinanza e gli auguri di pronta guarigione!”.

Purtroppo, salterà i Mondiali. In bocca al lupo, Billy!