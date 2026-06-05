È Kvaratskhelia il galactico per cui Florentino Perez vuole offrire 150 milioni?

Florentino ha annunciato un'offerta monstre, la più alta mai sborsata dal Real Madrid. Non gioca in Premier, è giovane, non si tratta di Olise. Tre i candidati, uno è il georgiano ex Napoli

La campagna elettorale del Real Madrid

La campagna elettorale per le presidenziali del Real Madrid è affascinante. Una battaglia tra il grottesco e l’eccessivo con i candidati che si sfidano a colpi di promesse elettorali. Il candidato che si oppone a Florentino – Riquelme – ha promesso l’arrivo di Haaland provocando la smentita dell’entourage di Haaland e la rabbia del Manchester City.

Florentino Perez ha risposta con l’annuncio di un possibile colpo. Di un’offerta da 150 milioni di euro (la più alta mai sborsata dal Real Madrid) per un calciatore che il presidente ha definito un galactico, un calciatore al livello di Cristiano Ronaldo. Queste le parole di Florentino:

“Martedì farò un’offerta di oltre 150 milioni per un giocatore che gioca i un club molto importante della Champions League. Gioca in attacco. Sarebbe la più alta somma di denaro mai investita dal Real Madrid per il trasferimento di un giocatore. Non è Haaland né Kane né Doku né Olise. Non gioca in Premier League. Non lo indovinerai. L’offerta sarà per un giocatore del livello di Cristiano Ronaldo o Kaká. È un GALACTICO”.

Tre i possibili candidati, uno è Kvaratskhelia

Guardandosi un po’ in giro, i principali candidati sono tre, tutti del Psg: il portoghese Vitinha, il francese Doue e il georgiano ex Napoli Kvaratskhelia. Calciatore che conosciamo benissimo. Un signor giocatore che il Napoli ha svenduto a 70 milioni (c’è chi dice 80) a causa della sparagnino politica degli ingaggi (la stessa che potrebbe creare problemi con il rinnovo di McTominay lasciato a un ingaggio troppo basso rispetto a quanto ha dato al club). Kvara è uno dei candidati alla vittoria del Pallone d’Oro, anche se non giocherà i Mondiali. È lui che ha indirizzato il Psg alla vittoria nelle recente finale di Champions League, procurandosi il rigore che ha consentito a Dembelé di pareggiare l’iniziale rete di Haavertz.

🚨 EXCLUSIVE: The player Florentino Pérez has just said he wants to sign for €150 million is Khvicha Kvaratskhelia. 🇬🇪 🌟 Florentino believes he will have the same impact as Cristiano Ronaldo. pic.twitter.com/bl3eZDLEKt — Goals Xtra (@GoalsXtra) June 4, 2026

Vedremo che cosa accadrà nei prossimi giorni. Di certo Kvaratskhelia meriterebbe di indossare la maglia del Real Madrid e un palcoscenico come quello del Santiago Bernabeu.