De Siervo è nella fantascienza: “Tra cinque anni avremo stadi all’altezza per colmare il gap con gli altri campionati”

L'ad della Lega Serie A: "Siamo dietro solo a Premier e forse Liga. I ricavi da stadio stanno crescendo. Abbiamo accumulato ritardo per colpa della politica"

Intervenuto dal Teatro Regio di Parma, dove oggi verrà svelato il calendario della Serie A 2026/27, Luigi De Siervo, ad della stessa, ha detto la sua sullo stato del calcio italiano. Le parole di De Siervo

Riporta SportMediaset:

“Se ci paragoniamo alla Premier League sì e forse vale pure per la Liga, per il resto non ci sentiamo inferiori a nessuno”.

Abbiamo gli stadi peggiori e più vecchi d’Europa, nonostante questo siamo competitivi, tra cinque anni avremo finalmente stadi all’altezza della situazione, riusciremo a quel punto davvero a recuperare il gap, perché se è vero come è vero che i diritti televisivi sono fermi, quello sta crescendo sono i ricavi da stadio e per poter cogliere questa corrente ascensionale dobbiamo essere pronti sugli stadi”.

Sulle colpe della politica

La chiosa:

“Abbiamo accumulato ritardo per come la politica (sia di destra e sinistra) non ha supportato il mondo del calcio negli ultimi trent’anni, dobbiamo riuscire a superare questa fase di complessità per poi riprendere a volare, qui a Parma parlerà per la prima volta il nuovo commissario straordinario stadi Massimo Sessa, a lui la politica ha consegnato gli onori e gli oneri di essere l’elemento di accelerazione e risoluzione dei problemi generali”.