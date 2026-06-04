Serie A 2026/27, domani verrà svelato il nuovo calendario
Appuntamento domani alle 18:30. Confermato il calendario asimmetrico. Previsti inoltre due turni infrasettimanali nelle giornate 9 (28 ottobre) e 18 (6 gennaio)
Ci siamo: domani, alle 18:30, verrà svelato il calendario della Serie A 2026/27. Ricordiamo che si inizia il 23 agosto 2026 e si finisce il 30 maggio 2027. Ecco i criteri di compilazione.
Calendario Serie A: i criteri
Dalla stagione 2026/27 il calendario della Serie A introdurrà alcune novità organizzative importanti, a partire dall’accorpamento delle finestre Fifa di settembre e ottobre in un’unica pausa con quattro giorni dedicati alle nazionali, con conseguente stop del campionato tra il 27 settembre e il 4 ottobre 2026.
Sul fronte del campionato, viene confermata la struttura con calendario asimmetrico tra andata e ritorno e un intervallo minimo di otto giornate tra le sfide contro lo stesso avversario. Previsti inoltre due turni infrasettimanali nelle giornate 9 (28 ottobre) e 18 (6 gennaio).
Rimodulate anche le regole per la programmazione dei big match e dei derby, che non potranno essere disputati alla prima o all’ultima giornata né nel turno infrasettimanale della nona giornata.
Le competizioni europee e i derby
Per i club impegnati nelle coppe europee, le squadre di Champions League non affronteranno quelle di Europa League ed Europa Conference League nelle giornate 7ª, 21ª, 25ª, 28ª, 31ª e 34ª (oltre ai turni tra impegni Uefa consecutivi), con ulteriori limitazioni alla 4ª giornata per i club di Europa League.
Infine, è confermata l’alternanza casa-trasferta per le principali stracittadine: Inter-Milan, Lazio-Roma e Juventus-Torino.