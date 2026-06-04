Serie A 2026/27, domani verrà svelato il nuovo calendario

Allegri al Napoli è un colpo da monarca illuminato quale De Laurentiis è

di Massimiliano Gallo - È un grandissimo allenatore, in Italia osteggiato dal solito circoletto. Adl ha preso il meglio, l’ideale per tutelare la creatura Napoli. Conosce il calcio e le persone, è il Ferguson che Aurelio ha sempre cercato