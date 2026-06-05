Il mega-flop del calcio a pagamento: su Dazn la media d’ascolto della Serie A è di 565mila spettatori a partita

Dai 18.193 spettatori di Como-Parma ai 2.396.708 di Milan-Roma che era persino in chiaro ma neanche quelle in chiaro guardano su Dazn. Milan-Bari di Coppa Italia ha avuto più telespettatori

Le strombazzate della Lega Calcio sui dati di Dazn

I menestrelli del calcio a pagamento suonano e cantano lieti: nell’ultimo campionato di serie A trasmesso sui canali Dazn, gli spettatori complessivi sono stati circa 214,9 milioni, record dal 2022-2023 – da quando cioè le rilevazioni vengono condotte con il metodo cosiddetto Total Audience, che considera tutti i dispositivi utilizzati – e in crescita del 10,5% rispetto ai quasi 194,5 milioni dell’anno passato.

Ohibò, ma allora ha ragione la Lega: la serie A piace sempre di più, stiamo spezzando le reni al pezzotto e i tifosi hanno capito che pagare per vedere è la strada giusta.

Ma è davvero così? Mica tanto. Certo, ci sarà sempre chi cavillerà, il troppo caldo, il troppo freddo, gli orari, la concomitanza con altri avvenimenti, la diversa scelta delle gare trasmesse da Sky, “Natale, Pasca e ‘Pifania”, ma la sostanza è evidente.

E vediamola pure: ammucchiare gli spettatori in una sola cifra dà a prima vista un effetto notevole, ma le partite sono in tutto 380, per cui la media è di 565mila a partita. E dire che il calendario è stato strutturato per minimizzare le sovrapposizioni: 290 gare singole, 34 doppie, 4 triple e 2 sole quintuple a causa degli obblighi di contemporaneità negli ultimi due turni per le diverse lotte di classifica.

Solo quattro partite hanno superato i due milioni di telespettatori

Si dirà che la media non spiega molto: in effetti, si va dai 18.193 spettatori di Como-Parma – a mezzogiorno della penultima giornata in contemporanea con altre quattro gare – ai 2.396.708 di Milan-Roma, posticipo serale domenicale della decima giornata. Insomma, l’ascolto massimo della stagione di Dazn è comunque inferiore ai 2.478.000 di Milan-Bari di Coppa Italia, giocata domenica 17 agosto. Vabbè, ma Milan-Bari era in chiaro: anche Milan-Roma! Insomma, i tifosi fanno fatica persino a registrarsi su Dazn per vedere gratis una partita.

Circostanza confermata dagli altri tre incontri trasmessi in chiaro: Atalanta-Inter, Lazio-Milan e Fiorentina-Juventus si sono attestate tra 1,5 e 1,6 milioni.

In tutto, solo quattro gare hanno superato i due milioni di ascolto: oltre Milan-Roma, i due derby della Madonnina e Inter-Napoli. Sull’altro versante, 140 partite – più di un terzo del totale – non hanno raggiunto nemmeno i 300mila spettatori, cioè meno dei 308mila di Cagliari-Entella di Coppa Italia giocata sabato 16 agosto di sera. Di queste, 70 sono state al di sotto dei 200mila e 35 al di sotto dei 100mila spettatori. Si narra che qualcuno abbia visto un novello Diogene girare con una lanterna accesa mentre esclamava: “Cerco lo spettatore”.