In Belgio danno 4 a De Bruyne (“un fantasma”) e 5 a Lukaku

"Kdb ha sbagliato tutto, imprecisi i suoi passaggi". Meno spietati con Lukaku: "Non ha mai avuto un pallone buono anche se da lui ci si aspetta più precisione col pallone"

Male il Belgio contro l’Iran (solo 0-0) e in patria cresce la preoccupazione. C’è il timore che i Diavoli Rossi non si qualifichino per i sedicesimi di finale. Ora diventa decisiva la sfida contro la Nuova Zelanda. Servirà un vittoria.

Le pagelle di De Bruyne e Lukaku

Il giornale Dh les Sports assegna 4 in pagella a De Bruyne e 5 a Lukaku.

De Bruyne (qui le lacrime del figlio) viene definito un fantasma. E scrivono: “Ha sbagliato tutto. I suoi passaggi e i suoi tiri sono stati imprecisi”.

A Lukaku 5:

“Ha ricevuto un cartellino giallo dopo appena tre minuti di gioco, e non ha mai rappresentato una minaccia perché nessun cross era preciso. Non ha funzionato nel fare da perno tra due o tre difensori iraniani”.

Lo stesso giornale dedica un articolo a Romelu:

Romelu sta ancora affinando la mira

“Non si è rivelato l’eroe che l’intero Paese si aspettava. (…). Il numero 9 è passato da grande a mediocre. Non è più il bomber dei suoi anni migliori. È normale, ma è preoccupante. (…) Deve dosare con attenzione le sue energie. Rudi Garcia continua a ripetere che sta facendo tutto il possibile per evitare il suo affaticamento, nonostante abbia giocato un po’ più a lungo del previsto (73 minuti invece di 60).

L’attaccante è sollevato da molti compiti difensivi. (…) Ciò significa che ci si aspetta da lui un lavoro più preciso col pallone. E bisogna ammettere che sta ancora affinando la sua mira. Non stiamo parlando di precisione sotto porta, visto che non ha avuto una sola occasione per tirare. La sua migliore occasione gli è costata un cartellino giallo nei primi minuti di gioco.

Troppo spesso il suo primo tocco non era preciso”.