Lukaku lascerà il Napoli per Turchia o Arabia Saudita, De Laurentiis chiede 10 milioni

Lo scrive Schira su X. Libera un contratto di 8 milioni all'anno che sarebbe scaduto nel 2027. La frattura dopo l'infortunio e le cure in Belgio, Conte si è detto deluso del mancato saluto della scorsa settimana

Nicolò Schira assicura che Lukaku lascerà il Napoli a fine anno, insomma dopo i Mondiali in Usa-Messico-Canada. Così si legge sul suo profilo X:

“Romelu Lukaku è pronto a lasciare Napoli dopo i Mondiali. Il Napoli chiede €10M per vendere l’attaccante belga, che ha un contratto fino al 2027 (€8M/anno). Alcuni club dalla Turchia e dall’Arabia Saudita hanno già mostrato interesse Big Rom”.

Chiaramente la faccenda è resa ancora più chiara e necessaria da quel che è accaduto nelle scorse settimane. La frattura tra Lukaku e il Napoli emersa al momento del suo nuovo infortunio all’anca durante la sosta delle nazionali di marzo. Il belga è partito per rispondere alla convocazione del Belgio e i medici lì hanno trovato un versamento o comunque un ulteriore infortunio. Non è chiaro chi abbia ragione. Il Napoli ha minacciato di metterlo fuori rosa ma poi non ha dato seguito alla minaccia. Ovviamente la priorità per l’attaccante è il Mondiale.

Così Antonio Conte poi si è espresso sulla questione:

“Non ho avuto l’opportunità di parlare con lui. So che un nostro dirigente ci ha parlato, lui è venuto al centro. Il mio ufficio era lì, ma nessuno ha bussato alla porta. Questo mi è dispiaciuto tanto, perché mi sarei aspettato un saluto o un messaggio.”

Il sostituto di Lukaku, il punto sul mercato del Napoli in attacco

Per Manna (se ci sarà lui) inizierà poi la caccia al sostituto ovvero al vice-Hojlund. E non può trattarsi di Lucca, deprecabile calcisticamente anche al Nottingham Forest. Rispedito al mittente come i peggiori resi di Amazon. Intanto il Napoli chiederà solo 10 milioni per liberare il belga, una cifra chiaramente legata all’età del giocatore. Si libererà però di un ingaggio alto e molto importante. Nella giornata di ieri Schira aveva parlato dei cinque obiettivi del Napoli: un centrocampista, di un vice Hojlund, un esterno offensivo di piede destro che si alternerà con Alisson (quindi con Lang che potrebbe restare in Turchia o essere nuovamente girato in prestito). In più un terzino destro (un’alternativa a Di Lorenzo) e poi un difensore centrale perché Beukema non ha convinto del tutto e l’avventura a Napoli di Juan Jesus è agli sgoccioli.

Poi ci sono i ritorni: Noa Lang, Lucca, Rafa Marín, Cajuste, Ngonge, Marianucci, Folorunsho, Zanoli, Lindstrøm, Ambrosino, Cheddira, Zerbin. Tutti esuberi da piazzare. In avanti il Napoli dovrà prima cercare di posizionare tutti loro altrove, poi potrà dedicarsi alla punta vice-Hojlund e nel caso al vice-Alisson, con Neres e De Bruyne che invece – se si restasse col 3-4-2-1 – sarebbero le alternative a destra. A centrocampo Lobotka e Gilmour, McTominay e forse un altro centrocampista. Poi la questione degli esterni. Insomma, c’è da lavorare ma lo svecchiamento dovrà partire forzatamente da Lukaku.