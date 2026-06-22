Allegri al Napoli, è tutto pronto. Sarà presentato in alta quota
Il Corsera: 4 milioni a stagioni (per la Gazzetta 4,5). Gli sorridono i monti. Max ritiene De Bruyne imprescindibile, nonostante tutto.
Firmerà dalla Sardegna la separazione col Milan
Massimiliano Allegri sta per diventare veramente l’allenatore del Napoli. Così pare. Dovrebbe firmare martedì, scrive il Corriere della Sera. Altri scrivono al più tardi mercoledì. Il Corsera scrive che guadagnerà 4 milioni netti a stagione per tre anni (più bonus); per la Gazzetta sono 4,5 netti.
Il Corsera con Monica Scozzafava scrive che:
“Fra oggi e domani firmerà (rigorosamente da remoto, il tecnico livornese non interrompe certo le sue vacanze in Sardegna) la risoluzione con il Milan e sarà quindi libero di sottoscrivere il contratto con il club di De Laurentiis: un triennale da 4 milioni netti a stagione, più una serie di bonus a obiettivo”.
Allegri al Napoli, presentazione modello Heidi
La presentazione sarà modello Heidi, in alta quota in Val di Sole. Max, ti sorridono i monti.
Il Corsera scrive che Allegri ritiene De Bruyne imprescindibile. Tutto ciò nonostante le prestazioni a dir poco mediocri di Kdb ai Mondiali. Il belga fu preso per lui lo scorso anno prima che Conte decidesse di rimanere a Napoli.
I suoi collaboratori – senza più l’eccellente preparatore dei portieri Filippi – faranno un sopralluogo nel ritiro di Dimaro dove il Napoli inizierà la preparazione estiva il 17 luglio.