Convocati Mondiali 2026: tutte le rose delle 48 nazionali, girone per girone

I convocati Mondiali 2026 nazionale per nazionale: rose complete, ruolo per ruolo, CT inclusi.

I convocati Mondiali 2026 sono quasi tutti sul tavolo. Il torneo scatta l’11 giugno con Messico-Sudafrica e si chiude il 19 luglio al MetLife Stadium di New York: 104 partite, 48 nazionali, 12 gironi da quattro. Qui sotto trovate il nostro vademecum con tutte le rose disponibili — utile da tenere aperto per tutto il Mondiale. I dati delle convocazioni sono ripresi e verificati dal listone di Eurosport.

Girone A

Cechia — CT: Miroslav Koubek Portieri: Matěj Kovář (2000, PSV Eindhoven), Jindřich Staněk (1996, Slavia Praga), Lukáš Horníček (2002, Braga). Difensori: Vladimír Coufal (1992, Hoffenheim), Tomáš Holeš (1993, Slavia Praga), Ladislav Krejčí (1999, Wolverhampton), David Zima (2000, Slavia Praga), Jaroslav Zelený (1992, Sparta Praga), David Jurásek (2000, Slavia Praga), David Douděra (1998, Slavia Praga), Robin Hranáč (2000, Hoffenheim), Štěpán Chaloupek (2003, Slavia Praga). Centrocampisti: Tomáš Souček (1995, West Ham), Vladimír Darida (1990, Hradec Králové), Lukáš Provod (1996, Slavia Praga), Michal Sadílek (1999, Slavia Praga), Pavel Šulc (2000, Lione), Lukáš Červ (2001, Viktoria Plzeň), Hugo Sochůrek (2008, Sparta Praga), Alexandr Sojka (2003, Viktoria Plzeň), Denis Višinský (2003, Viktoria Plzeň). Attaccanti: Patrik Schick (1996, Bayer Leverkusen), Adam Hložek (2002, Hoffenheim), Jan Kuchta (1997, Sparta Praga), Tomáš Chorý (Slavia Praga), Mojmír Chytil (1999, Slavia Praga).

Corea del Sud — CT: Hong Myung-bo Portieri: Jo Hyeon-woo (1991, HD Ulsan), Kim Seung-gyu (1990, FC Tokyo), Song Bum-keun (1997, Jeonbuk Hyundai). Difensori: Jens Castrop (2003, Borussia Mönchengladbach), Cho Yu-min (1996, Sharjah), Kim Min-jae (1996, Bayern Monaco), Kim Moon-hwan (1995, Daejeon Hana Citizen), Kim Tae-hyeon (2000, Kashima Antlers), Lee Han-beom (2002, FC Midtjylland), Lee Ki-hyuk (2000, Gangwon), Lee Tae-seok (2002, Austria Vienna), Park Jin-seob (1995, ZJ FC), Seol Young-woo (1998, Stella Rossa). Centrocampisti: Bae Jun-ho (2003, Stoke City), Eom Ji-sung (2002, Swansea), Hwang Hee-chan (1996, Wolverhampton), Hwang In-beom (1996, Feyenoord), Kim Jin-gyu (1997, Jeonbuk Hyundai), Lee Dong-gyeong (1997, Ulsan HD), Lee Jae-sung (1992, Magonza), Lee Kang-in (2001, PSG), Paik Seung-ho (1997, Birmingham City), Yang Hyun-jun (2002, Celtic). Attaccanti: Cho Gue-sung (1998, FC Midtjylland), Oh Hyeon-gyu (2001, Beşiktaş), Son Heung-min (1992, Los Angeles FC).

Messico — CT: Javier Aguirre Portieri: Carlos Acevedo (1996, Santos Laguna), Guillermo Ochoa (1985, AEL Limassol), Raúl Rangel (2000, Chivas). Difensori: Mateo Chávez (2004, AZ Alkmaar), Jesús Gallardo (1994, Toluca), César Montes (1997, Lokomotiv Mosca), Israel Reyes (2000, América), Jorge Sánchez (1997, PAOK), Johan Vásquez (1998, Genoa). Centrocampisti: Edson Álvarez (1997, Fenerbahçe), Luis Chávez (1996, Dinamo Mosca), Álvaro Fidalgo (1997, Real Betis), Brian Gutiérrez (2003, Chivas), César Huerta (2000, Anderlecht), Érik Lira (2000, Cruz Azul), Gilberto Mora (2008, Tijuana), Orbelín Pineda (1996, AEK Atene), Luis Romo (1995, Chivas), Obed Vargas (2000, Atletico Madrid). Attaccanti: Roberto Alvarado (1998, Chivas), Santiago Giménez (2001, Milan), Armando González (2003, Chivas), Raúl Jiménez (1995, Fulham), Guillermo Martínez (1995, UNAM Pumas), Julián Quiñones (1997, Al-Qadsiah), Alexis Vega (1997, Toluca).

Sudafrica — CT: Hugo Broos Portieri: Ronwen Williams (1992, Mamelodi Sundowns), Ricardo Goss (1994, Siwelele), Sipho Chaine (1996, Orlando Pirates). Difensori: Aubrey Modiba (1995, Mamelodi Sundowns), Khuliso Mudau (1995, Mamelodi Sundowns), Nkosinathi Sibisi (1995, Orlando Pirates), Mbekezeli Mbokazi (2005, Chicago Fire), Ime Okon (2004, Hannover 96), Samukele Kabini (2004, Molde), Khulumani Ndamane (2004, Mamelodi Sundowns), Thabang Matuludi (1999, Polokwane City), Kamogelo Sebelebele (2002, Orlando Pirates), Bradley Cross (2001, Kaizer Chiefs), Olwethu Makhanya (2004, Philadelphia Union). Centrocampisti: Teboho Mokoena (1997, Mamelodi Sundowns), Sphephelo Sithole (1999, Tondela), Thalente Mbatha (2000, Orlando Pirates), Jayden Adams (2001, Mamelodi Sundowns). Attaccanti: Themba Zwane (1989, Mamelodi Sundowns), Lyle Foster (2000, Burnley), Evidence Makgopa (2000, Orlando Pirates), Oswin Appollis (2001, Orlando Pirates), Iqraam Rayners (1995, Mamelodi Sundowns), Relebohile Mofokeng (2004, Orlando Pirates), Thapelo Maseko (2003, AEL Limassol), Tshepang Moremi (2000, Orlando Pirates).

Girone B

Bosnia ed Erzegovina — CT: Sergej Barbarez Portieri: Osman Hadžikić (1996, Slaven Belupo), Nikola Vasilj (1995, St. Pauli), Martin Zlomislić (1998, HNK Rijeka). Difensori: Nidal Čelik (2006, Lens), Amar Dedić (2002, Benfica), Dennis Hadžikadunić (1998, Sampdoria), Nikola Katić (1996, Schalke 04), Sead Kolašinac (1993, Atalanta), Tarik Muharemović (2003, Sassuolo), Nihad Mujakić (1998, Gaziantep), Stjepan Radeljić (1997, HNK Rijeka). Centrocampisti: Kerim Alajbegović (2007, Salisburgo), Esmir Bajraktarević (2005, PSV), Ivan Bašić (2002, Astana), Dženis Burnić (1998, Karlsruher SC), Armin Gigović (2002, Young Boys), Amir Hadžiahmetović (1997, Hull City), Ermin Mahmić (2005, Slovan Liberec), Amar Memić (2001, Viktoria Plzeň), Ivan Šunjić (1996, Pafos), Benjamin Tahirović (2003, Bröndby). Attaccanti: Samed Baždar (2004, Jagiellonia), Ermedin Demirović (1998, Stoccarda), Edin Džeko (1986, Schalke 04), Jovo Lukić (1998, U Cluj), Haris Tabaković (1994, Borussia Mönchengladbach).

Canada — CT: Jesse Marsch Portieri: Dayne St. Clair (1997, Inter Miami), Maxime Crépeau (1994, Orlando City), Owen Goodman (2003, Barnsley). Difensori: Alistair Johnston (1998, Celtic), Luc de Fougerolles (2005, Dender), Alfie Jones (1997, Middlesbrough), Joel Waterman (1996, Chicago Fire), Derek Cornelius (1997, Rangers), Moïse Bombito (2000, Nizza), Alphonso Davies (2000, Bayern Monaco), Richie Laryea (1995, Toronto FC), Niko Sigur (2003, Hajduk Spalato). Centrocampisti: Mathieu Choinière (1999, Los Angeles FC), Stephen Eustáquio (1996, Los Angeles FC), Ismaël Koné (2003, Sassuolo), Liam Millar (1996, Hull City), Jacob Shaffelburg (1999, Los Angeles FC), Tajon Buchanan (1999, Villarreal), Ali Ahmed (2000, Norwich), Jonathan Osorio (1992, Toronto FC), Nathan Saliba (2004, Anderlecht), Marcelo Flores (2003, Tigres UANL). Attaccanti: Cyle Larin (1995, Southampton), Jonathan David (2000, Juventus), Promise David (2001, Union Saint-Gilloise), Tani Oluwaseyi (2000, Villarreal).

Qatar — CT: Julen Lopetegui Portieri: Mahmoud Abunada (2000, Al-Rayyan), Meshaal Barsham (1998, Al-Sadd), Salah Zakaria (1999, Al-Duhail). Difensori: Homam Al-Amin (1999, CyD Leonesa), Sultan Al-Brake (1996, Al-Duhail), Al-Hashmi Al-Hussain (2003, Al-Arabi), Ayoub Al-Oui (2005, Al-Gharafa), Boualem Khoukhi (1990, Al-Sadd), Issa Laye (1997, Al-Arabi), Lucas Mendes (1990, Al-Wakrah), Pedro Miguel (1990, Al-Sadd). Centrocampisti: Mohamed Al-Mannai (2003, Al-Shamal), Karim Boudiaf (1990, Al-Duhail), Ahmed Fathi (1993, Al-Arabi), Jassem Gaber (2002, Al-Rayyan), Abdulaziz Hatim (1990, Al-Rayyan), Assim Madibo (1996, Al-Wakrah). Attaccanti: Yusuf Abdurisag (1999, Al-Wakrah), Akram Afif (1996, Al-Sadd), Ahmed Alaaeldin (1993, Al-Rayyan), Al Moez Ali (1996, Al-Duhail), Hasan Al-Haydos (1990, Al-Sadd), Ahmed Al-Janehi (2000, Al-Gharafa), Edmílson Junior (1994, Al-Duhail), Tahsin Mohammed (2006, Al-Duhail), Mohammed Muntari (1993, Al-Gharafa).

Svizzera — CT: Murat Yakin Portieri: Marvin Keller (2002, Young Boys), Gregor Kobel (1997, Borussia Dortmund), Yvon Mvogo (1994, Lorient). Difensori: Manuel Akanji (1995, Inter), Aurèle Amenda (2003, Eintracht Francoforte), Eray Cömert (1998, Valencia), Nico Elvedi (1996, Borussia Mönchengladbach), Luca Jaquez (2003, Stoccarda), Miro Muheim (1998, Amburgo), Ricardo Rodríguez (1992, Real Betis), Silvan Widmer (1993, Magonza). Centrocampisti: Michel Aebischer (1997, Pisa), Christian Fassnacht (1993, Young Boys), Remo Freuler (1992, Bologna), Ardon Jashari (2002, Milan), Johan Manzambi (2005, Friburgo), Fabian Rieder (2002, Augusta), Djibril Sow (1997, Siviglia), Granit Xhaka (1992, Sunderland), Denis Zakaria (1996, Monaco). Attaccanti: Zeki Amdouni (2000, Burnley), Breel Embolo (1997, Stade Rennes), Cedric Itten (1996, Fortuna Düsseldorf), Dan Ndoye (2000, Nottingham Forest), Noah Okafor (2000, Leeds), Ruben Vargas (1998, Siviglia).

Girone C

Brasile — CT: Carlo Ancelotti Portieri: Alisson (1992, Liverpool), Ederson (1993, Fenerbahçe), Weverton (1987, Grêmio). Difensori: Alex Sandro (1991, Flamengo), Gleison Bremer (1997, Juventus), Danilo (1991, Flamengo), Douglas Santos (1994, Zenit), Gabriel Magalhães (1997, Arsenal), Roger Ibañez (1998, Al-Ahli), Léo Pereira (1996, Flamengo), Marquinhos (1994, PSG), Wesley (2003, Roma). Centrocampisti: Casemiro (1992, Manchester United), Bruno Guimarães (1997, Newcastle), Fabinho (1993, Al-Ittihad), Lucas Paquetá (1997, Flamengo), Danilo Santos (2001, Botafogo). Attaccanti: Endrick (2006, Lione), Gabriel Martinelli (2001, Arsenal), Igor Thiago (2001, Brentford), Luiz Henrique (2001, Zenit), Matheus Cunha (1999, Manchester United), Neymar (1992, Santos), Raphinha (1996, Barcellona), Vinicius Junior (2000, Real Madrid), Rayan (2006, Bournemouth).

Haiti — CT: Sébastien Migné Portieri: Josué Duverger (2000, Cosmos Coblenza), Alexandre Pierre (2001, Sochaux), Johny Placide (1988, Bastia). Difensori: Ricardo Adé (1990, LDU Quito), Carlens Arcus (1996, Angers), Hannes Delcroix (1999, Lugano), Jean-Kévin Duverne (1997, Gent), Martin Expérience (1999, Nancy), Duke Lacroix (1993, Switchbacks), Wilguens Paugain (2001, Zulte Waregem), Keeto Thermoncy (2006, Young Boys U21). Centrocampisti: Jean-Ricner Bellegarde (1998, Wolverhampton), Danley Jean Jacques (2000, Philadelphia Union), Leverton Pierre (1998, Vizela), Woodensky Pierre (2004, Violette AC), Carl Sainté (2002, El Paso Locomotive), Dominique Simon (2000, Tatran Prešov). Attaccanti: Josué Casimir (2001, Auxerre), Louicius Deedson (2001, FC Dallas), Derrick Etienne Jr. (1996, Toronto FC), Yassin Fortuné (1999, Vizela), Wilson Isidor (2000, Sunderland), Lenny Joseph (2000, Ferencváros), Duckens Nazon (1994, Esteghlal), Frantzdy Pierrot (1995, Çaykur Rizespor), Ruben Providence (2001, Almere City).

Marocco — CT: Mohamed Ouahbi Portieri: Yassine Bounou (1991, Al-Hilal), Munir Mohamedi (1989, RS Berkane), Ahmed Reda Tagnaouti (1996, FAR Rabat). Difensori: Achraf Hakimi (1998, PSG), Nayef Aguerd (1996, Marsiglia), Noussair Mazraoui (1997, Manchester United), Youssef Belammari (1998, Al Ahly), Anas Sah-Eddine (2002, PSV), Chadi Riad (2003, Crystal Palace), Issa Diop (1997, Fulham), Zakaria El Ouahdi (2001, Genk), Redouane Halhal (2003, Mechelen). Centrocampisti: Sofyan Amrabat (1996, Betis), Azzedine Ounahi (2000, Girona), Bilal El Khannouss (2004, Stoccarda), Ismael Saibari (2001, PSV), Neil El Aynaoui (2001, Roma), Samir El Mourabet (2006, Strasburgo), Ayyoub Buaddi (2007, Lilla). Attaccanti: Ayoub El Kaabi (1993, Olympiacos), Abde Ezzalzouli (2001, Betis), Soufiane Rahimi (1996, Al Ain), Brahim Díaz (1999, Real Madrid), Chemsdine Talbi (2005, Sunderland), Gessime Yassine (2005, Strasburgo), Ayoube Amaimouni (2004, Eintracht Francoforte).

Scozia — CT: Steve Clarke Portieri: Craig Gordon (1982, Heart of Midlothian), Angus Gunn (1996, Nottingham Forest), Liam Kelly (1996, Rangers). Difensori: Grant Hanley (1991, Hibernian), Jack Hendry (1995, Al-Ettifaq), Aaron Hickey (2002, Brentford), Dominic Hyam (1995, Wrexham), Scott McKenna (1996, Dinamo Zagabria), Nathan Patterson (2001, Everton), Anthony Ralston (1998, Celtic), Andrew Robertson (1994, Liverpool), John Souttar (1996, Rangers), Kieran Tierney (1997, Celtic). Centrocampisti: Ryan Christie (1995, Bournemouth), Findlay Curtis (2006, Kilmarnock), Lewis Ferguson (1999, Bologna), Ben Gannon-Doak (2005, Bournemouth), Tyler Fletcher (2007, Manchester United), John McGinn (1994, Aston Villa), Kenny McLean (1992, Norwich), Scott McTominay (1996, Napoli). Attaccanti: Ché Adams (1996, Torino), Lyndon Dykes (1995, Charlton), George Hirst (1999, Ipswich), Lawrence Shankland (1995, Heart of Midlothian), Ross Stewart (1996, Southampton).

Girone D

Australia — CT: Tony Popovic Portieri: Patrick Beach (2003, Melbourne City), Paul Izzo (1995, Randers), Maty Ryan (1992, Levante). Difensori: Aziz Behich (1990, Melbourne City), Jordan Bos (2002, Feyenoord), Cameron Burgess (1995, Swansea), Alessandro Circati (2003, Parma), Miloš Degenek (1994, APOEL Nicosia), Jason Geria (1993, Albirex Niigata), Lucas Herrington (2007, Colorado Rapids), Jacob Italiano (2001, Grazer AK), Harry Souttar (1998, Leicester). Centrocampisti: Cameron Devlin (1998, Hearts), Ajdin Hrustic (1996, Heracles), Jackson Irvine (1993, St. Pauli), Connor Metcalfe (1999, St. Pauli), Aiden O’Neill (1998, New York City), Paul Okon-Engstler (2005, Sydney FC), Kai Trewin (2001, New York City), Cristian Volpato (2003, Sassuolo). Attaccanti: Nestory Irankunda (2006, Watford), Mathew Leckie (1991, Melbourne City), Awer Mabil (1995, Castellón), Mohamed Touré (2004, Norwich), Nishan Velupillay (2001, Melbourne Victory), Tete Yengi (2000, Machida Zelvia).

Paraguay — CT: Gustavo Alfaro Portieri: Roberto Junior Fernández (1988, Cerro Porteño), Orlando Gill (2000, San Lorenzo), Gastón Olveira (1993, Olimpia). Difensori: Omar Alderete (1996, Sunderland), Júnior Alonso (1993, Atlético Mineiro), Fabián Balbuena (1991, Grêmio), Juan José Cáceres (2000, Dinamo Mosca), José Canale (1996, Lanús), Gustavo Gómez (1993, Palmeiras), Alexandro Maidana (2005, Talleres), Gustavo Velázquez (1991, Cerro Porteño). Centrocampisti: Damián Bobadilla (2001, San Paolo), Andrés Cubas (1996, Vancouver Whitecaps), Matías Galarza (2002, Atlanta United), Alejandro Gamarra (1995, Al-Ain), Diego Gómez (2003, Brighton), Maurício Magalhães (2001, Palmeiras), Braian Ojeda (2000, Orlando City). Attaccanti: Miguel Almirón (1994, Atlanta United), Alex Arce (1995, Independiente Rivadavia), Gabriel Ávalos (1990, Independiente), Gustavo Caballero (2001, Portsmouth), Julio Enciso (2004, Strasburgo), Isidro Pitta (1999, RB Bragantino), Antonio Sanabria (1996, Cremonese), Ramón Sosa (1999, Palmeiras).

Stati Uniti — CT: Mauricio Pochettino Portieri: Matt Turner (1994, New England Revolution), Matt Freese (1998, New York City FC), Chris Brady (2004, Chicago Fire). Difensori: Sergiño Dest (2000, PSV), Chris Richards (2000, Crystal Palace), Antonee Robinson (1997, Fulham), Auston Trusty (1998, Celtic), Miles Robinson (1997, FC Cincinnati), Tim Ream (1987, Charlotte FC), Alex Freeman (2004, Villarreal), Maximilian Arfsten (2001, Columbus Crew), Mark McKenzie (1999, Tolosa), Joe Scally (2002, Borussia Mönchengladbach). Centrocampisti: Tyler Adams (1999, Bournemouth), Giovanni Reyna (2002, Borussia Mönchengladbach), Weston McKennie (1998, Juventus), Sebastian Berhalter (2001, Vancouver Whitecaps), Cristian Roldan (1995, Seattle Sounders), Malik Tillman (2002, Bayer Leverkusen). Attaccanti: Ricardo Pepi (2003, PSV), Christian Pulisic (1998, Milan), Brenden Aaronson (2000, Leeds), Haji Wright (1998, Coventry City), Folarin Balogun (2001, Monaco), Timothy Weah (2000, Marsiglia), Alejandro Zendejas (1998, América).

Turchia — CT: Vincenzo Montella Portieri: Altay Bayindir (1998, Manchester United), Uğurcan Çakır (1996, Galatasaray), Mert Günok (1989, Fenerbahçe). Difensori: Samet Akaydın (1994, Rizespor), Abdülkerim Bardakcı (1994, Galatasaray), Zeki Çelik (1997, Roma), Merih Demiral (1998, Al-Ahli), Eren Elmalı (2000, Galatasaray), Ozan Kabak (2000, Hoffenheim), Ferdi Kadıoğlu (1999, Brighton), Mert Müldür (1999, Fenerbahçe), Çağlar Söyüncü (1996, Fenerbahçe). Centrocampisti: Kaan Ayhan (1994, Galatasaray), Hakan Çalhanoğlu (1994, Inter), Orkun Kökçü (2000, Beşiktaş), Salih Özcan (1998, Borussia Dortmund), İsmail Yüksek (1999, Fenerbahçe). Attaccanti: Yunus Akgün (2000, Galatasaray), Kerem Aktürkoğlu (1998, Fenerbahçe), Oğuz Aydın (2000, Fenerbahçe), Deniz Gül (2004, Porto), Arda Güler (2005, Real Madrid), İrfan Can Kahveci (1995, Kasımpaşa), Can Uzun (2005, Eintracht Francoforte), Kenan Yıldız (2005, Juventus), Barış Alper Yılmaz (2000, Galatasaray).

Girone E

Costa d’Avorio — CT: Emerse Faé Portieri: Yahia Fofana (2000, Çaykur Rizespor), Mohamed Koné (2002, Charleroi), Alban Lafont (1999, Panathinaikos). Difensori: Emmanuel Agbadou (1997, Beşiktaş), Christopher Opéri (1997, Başakşehir), Ousmane Diomande (2003, Sporting), Guéla Doué (2002, Strasburgo), Ghislain Konan (1995, Gil Vicente), Odilon Kossounou (2001, Atalanta), Wilfried Singo (2000, Galatasaray), Evan Ndicka (1999, Roma). Centrocampisti: Seko Fofana (1995, Porto), Parfait Guiagon (2001, Charleroi), Christ Inao Oulaï (2006, Trabzonspor), Franck Kessié (1996, Al-Ahli), Ibrahim Sangaré (1997, Nottingham Forest), Jean Michaël Seri (1991, Maribor). Attaccanti: Simon Adingra (2002, Monaco), Ange-Yoan Bonny (2003, Inter), Amad Diallo (2002, Manchester United), Oumar Diakité (2003, Cercle Bruges), Yan Diomande (2006, Lipsia), Evann Guessand (2001, Crystal Palace), Nicolas Pépé (1995, Villarreal), Bazoumana Touré (2006, Hoffenheim), Elye Wahi (2003, Nizza).

Curaçao — CT: Dick Advocaat Portieri: Tyrick Bodak (2002, Telstar), Trevor Doornbusch (1999, Venlo), Eloy Room (1989, Miami). Difensori: Riechedly Bazoer (1996, Konyaspor), Joshua Brenet (1994, Kayserispor), Roshon van Eijma (1998, Waalwijk), Sherel Floranus (1998, Zwolle), Deveron Fonville (2003, Nijmegen), Jurien Gaari (1993, Abha), Armando Obispo (1999, PSV), Shurandy Sambo (2001, Sparta Rotterdam). Centrocampisti: Juninho Bacuna (1997, Volendam), Leandro Bacuna (1991, Iğdır), Livano Comenencia (2004, Zurigo), Kevin Felida (1999, Den Bosch), Ar’Jany Martha (2003, Rotherham), Tyrese Noslin (2002, Telstar), Godfried Roemeratoe (1999, Waalwijk). Attaccanti: Jeremy Antonisse (2002, Kifisia), Tahith Chong (1999, Sheffield), Kenji Gorré (1994, Maccabi Haifa), Sontje Hansen (2002, Middlesbrough), Gervane Kastaneer (1996, Terengganu), Brandley Kuwas (1992, Volendam), Jürgen Locadia (1993, Miami), Jearl Margaritha (2000, Beveren).

Ecuador — CT: Sebastián Beccacece Portieri: Hernán Galíndez (1987, Huracán), Moisés Ramírez (2000, Kifisia), Gonzalo Valle (1996, LDU Quito). Difensori: Pervis Estupiñán (1998, Milan), Piero Hincapié (2002, Arsenal), Yaimar Medina (2004, Genk), Joel Ordóñez (2004, Bruges), Willian Pacho (2001, PSG), Jackson Porozo (2000, Tijuana), Angelo Preciado (1998, Atlético Mineiro), Félix Torres (1997, Internacional). Centrocampisti: Jordy Alcívar (1999, Independiente), Moisés Caicedo (2001, Chelsea), Denil Castillo (2004, FC Midtjylland), Alan Franco (1998, Atlético Mineiro), Kendry Páez (2007, River Plate), Pedro Vite (2002, UNAM Pumas). Attaccanti: Nilson Angulo (2003, Sunderland), Jeremy Arévalo (2005, Stoccarda), Jordy Caicedo (1997, Huracán), Alan Minda (2003, Atlético Mineiro), Gonzalo Plata (2000, Flamengo), Kevin Rodríguez (2000, Union SG), Anthony Valencia (2003, Anversa), Enner Valencia (1989, Pachuca), John Yeboah (2000, Venezia).

Nosotros vamos en serio. Porque estos 26 van con la misma hambre de 18 millones de ecuatorianos. Con el mismo sacrificio de los que salieron desde abajo y llegaron lejos. Esta es nuestra lista, y vamos a demostrar al mundo que esto es Ecuador. #UnSoloEcuador 🇪🇨 pic.twitter.com/cYp9QwpqFl — La Tri 🇪🇨 (@LaTri) June 1, 2026

Germania — CT: Julian Nagelsmann Portieri: Oliver Baumann (1990, Hoffenheim), Manuel Neuer (1986, Bayern Monaco), Alexander Nübel (1996, Stoccarda). Difensori: Waldemar Anton (1996, Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (2003, Eintracht Francoforte), David Raum (1998, Lipsia), Antonio Rüdiger (1993, Real Madrid), Nico Schlotterbeck (1999, Borussia Dortmund), Jonathan Tah (1996, Bayern Monaco), Malick Thiaw (2001, Newcastle). Centrocampisti: Pascal Gross (1991, Brighton), Joshua Kimmich (1995, Bayern Monaco), Felix Nmecha (2000, Bayern Monaco), Aleksandar Pavlović (2004, Bayern Monaco), Angelo Stiller (2001, Stoccarda), Nadiem Amiri (1996, Magonza), Leon Goretzka (1995, Bayern Monaco), Assan Ouedraogo (2006, Lipsia). Attaccanti: Kai Havertz (1999, Arsenal), Jamal Musiala (2003, Bayern Monaco), Florian Wirtz (2003, Liverpool), Maximilian Beier (2002, Borussia Dortmund), Jamie Leweling (2001, Stoccarda), Leroy Sané (1996, Galatasaray), Deniz Undav (1996, Stoccarda), Nick Woltemade (2002, Newcastle). (N.B. Lennart Karl out per infortunio, al suo posto Ouedraogo.)

Girone F

Giappone — CT: Hajime Moriyasu Portieri: Tomoki Hayakawa (1999, Kashima Antlers), Keisuke Ōsako (1999, Sanfrecce Hiroshima), Zion Suzuki (2002, Parma). Difensori: Kō Itakura (1997, Ajax), Hiroki Itō (1999, Bayern Monaco), Yūto Nagatomo (1986, FC Tokyo), Ayumu Seko (2000, Le Havre), Yukinari Sugawara (2000, Werder Brema), Junnosuke Suzuki (2003, Copenhagen), Shōgo Taniguchi (1991, Sint-Truiden), Takehiro Tomiyasu (1998, Ajax), Tsuyoshi Watanabe (1997, Feyenoord). Centrocampisti: Ritsu Dōan (1998, Eintracht Francoforte), Wataru Endō (1993, Liverpool), Jun’ya Itō (1993, Genk), Daichi Kamada (1996, Crystal Palace), Takefusa Kubo (2001, Real Sociedad), Keito Nakamura (2000, Reims), Kaishū Sano (2000, Magonza), Ao Tanaka (1998, Leeds). Attaccanti: Keisuke Gotō (2005, Sint-Truiden), Daizen Maeda (1997, Celtic), Kōki Ogawa (1997, NEC Nijmegen), Kento Shiogai (2005, Wolfsburg), Yuito Suzuki (2001, Friburgo), Ayase Ueda (1998, Feyenoord).

Olanda — CT: Ronald Koeman Portieri: Bart Verbruggen (2002, Brighton), Mark Flekken (1993, Bayer Leverkusen), Robin Roefs (2003, Sunderland). Difensori: Virgil van Dijk (1991, Liverpool), Denzel Dumfries (1996, Inter), Nathan Aké (1995, Manchester City), Jurriën Timber (2001, Arsenal), Micky van de Ven (2001, Tottenham), Jan Paul van Hecke (2000, Brighton), Jorrel Hato (2006, Chelsea). Centrocampisti: Frenkie de Jong (1997, Barcellona), Marten de Roon (1991, Atalanta), Tijjani Reijnders (1998, Manchester City), Teun Koopmeiners (1998, Juventus), Ryan Gravenberch (2002, Liverpool), Mats Wieffer (1999, Brighton), Quinten Timber (2001, Marsiglia), Guus Til (1997, PSV), Crysencio Summerville (2001, West Ham). Attaccanti: Memphis Depay (1994, Corinthians), Wout Weghorst (1992, Ajax), Donyell Malen (1999, Roma), Cody Gakpo (1999, Liverpool), Noa Lang (1999, Galatasaray), Justin Kluivert (1999, Bournemouth), Bryan Brobbey (2002, Sunderland).

Svezia — CT: Graham Potter Portieri: Viktor Johansson (1998, Stoke City), Gustaf Lagerbielke (2000, Braga), Kristoffer Nordfeldt (1989, AIK), Jacob Widell Zetterström (1998, Derby County). Difensori: Hjalmar Ekdal (1998, Burnley), Gabriel Gudmundsson (1999, Leeds), Isak Hien (1999, Atalanta), Victor Lindelöf (1994, Aston Villa), Eric Smith (1997, St. Pauli), Carl Starfelt (1995, Celta Vigo), Daniel Svensson (2002, Borussia Dortmund), Herman Johansson (1997, Dallas). Centrocampisti: Yasin Ayari (2003, Brighton), Lucas Bergvall (2006, Tottenham), Jesper Karlström (1995, Udinese), Benjamin Nygren (2001, Celtic), Ken Sema (1993, Pafos), Elliot Stroud (2002, Mjällby), Mattias Svanberg (1999, Wolfsburg), Besfort Zeneli (2002, Union SG). Attaccanti: Taha Ali (1998, Malmö), Alexander Bernhardsson (1998, Holstein Kiel), Anthony Elanga (2002, Newcastle), Viktor Gyökeres (1998, Arsenal), Alexander Isak (1999, Liverpool), Gustaf Nilsson (1997, Bruges).

Tunisia — CT: Sabri Lamouchi Portieri: Sabri Ben Hassan (1996, ES Sahel), Abdelmouhib Chamakh (2001, Club Africain), Aymen Dahmen (1997, CS Sfaxien). Difensori: Ali Abdi (1993, Nizza), Mohamed Amine Ben Hamida (1995, Esperance), Adem Arous (2004, Kasımpaşa), Dylan Bronn (1995, Servette), Raed Chikhaoui (2004, US Monastir), Moutaz Neffati (2004, Norrköping), Omar Rekik (2001, Maribor), Montassar Talbi (1998, Lorient), Yan Valery (1999, Young Boys). Centrocampisti: Mortadha Ben Ouanes (1994, Kasımpaşa), Anis Ben Slimane (2001, Norwich), Rani Khedira (1994, Union Berlino), Hadj Mahmoud (2000, Lugano), Hannibal Mejbri (2003, Burnley), Ellyes Skhiri (1995, Eintracht Francoforte). Attaccanti: Elias Achouri (1999, Copenhagen), Khalil Ayari (2005, PSG U23), Firas Chaouat (1996, Club Africain), Rayan Elloumi (2007, Vancouver Whitecaps), Ismaël Gharbi (2004, Augusta), Hazem Mastouri (1997, Dinamo Makhachkala), Elias Saad (1999, Hannover), Sebastian Tounekti (2002, Celtic).

Girone G

Belgio — CT: Rudi Garcia Portieri: Thibaut Courtois (1992, Real Madrid), Senne Lammens (2002, Manchester United), Mike Penders (2005, Strasburgo). Difensori: Timothy Castagne (1995, Fulham), Zeno Debast (2003, Sporting), Maxim De Cuyper (2000, Brighton), Koni De Winter (2002, Milan), Brandon Mechele (1993, Bruges), Thomas Meunier (1991, Lille), Nathan Ngoy (2003, Lille), Joaquin Seys (2005, Bruges), Arthur Theate (2000, Eintracht Francoforte). Centrocampisti: Kevin De Bruyne (1991, Napoli), Amadou Onana (2001, Aston Villa), Nicolas Raskin (2001, Rangers), Youri Tielemans (1997, Aston Villa), Hans Vanaken (1992, Bruges), Axel Witsel (1989, Girona). Attaccanti: Charles De Ketelaere (2001, Atalanta), Jérémy Doku (2002, Manchester City), Matías Fernández-Pardo (2005, Lille), Romelu Lukaku (1993, Napoli), Dodi Lukébakio (1997, Benfica), Diego Moreira (2004, Strasburgo), Alexis Saelemaekers (1999, Milan), Leandro Trossard (1994, Arsenal).

The Class of ’26 for the #FIFAWorldCup 📚 pic.twitter.com/Vdb8WvMsI1 — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) May 15, 2026

Egitto — CT: Hossam Hassan Portieri: Mohamed Alaa (1999, El Gouna), Mohamed El Shenawy (1988, Al Ahly), Mostafa Shobeir (2000, Al Ahly), El Mahdy Soliman (1987, Zamalek). Difensori: Hossam Abdel Majid (2001, Zamalek), Mohamed Abdelmonem (1999, Nizza), Tarek Alaa (2002, Zed FC), Ahmed Fatouh (1998, Zamalek), Karim Hafez (1996, Pyramids), Mohamed Hany (1996, Al Ahly), Yasser Ibrahim (1993, Al Ahly), Rami Rabia (1993, Al-Ain). Centrocampisti: Emam Ashour (1998, Al Ahly), Marwan Attia (1998, Al Ahly), Nabil Dunga (1996, Al-Najma), Hamdi Fathi (1994, Al-Wakrah), Muhannad Lashin (1996, Pyramids), Mostafa Mohamed (1997, Pyramids), Mahmoud Saber (2001, Zed FC), Ahmed Sayed (1996, Al Ahly). Attaccanti: Hamza Abdelkarim (2008, Barcellona B), Ibrahim Adel (2001, Nordsjælland), Haitham Hassan (2002, Real Oviedo), Mahmoud “Trézéguet” Hassan (1994, Al Ahly), Omar Marmoush (1999, Manchester City), Mohamed Salah (1992, Liverpool).

Iran — CT: Amir Ghalenoei Portieri: Alireza Beiranvand (1992, Tractor), Seyed Hossein Hosseini (1992, Sepahan), Payam Niazmand (1995, Persepolis). Difensori: Saleh Hardani (1998, Esteghlal), Ehsan Hajsafi (1990, Sepahan), Danial Iri (2003, Malavan Anzali), Hossein Kanaani (1994, Persepolis), Shoja Khalilzadeh (1989, Tractor), Milad Mohammadi (1993, Persepolis), Ali Nemati (1996, Foolad), Ramin Rezaeian (1990, Foolad), Arya Yousefi (2002, Sepahan). Centrocampisti: Roozbeh Cheshmi (1993, Esteghlal), Saeed Ezatolahi (1996, Shabab Al-Ahli), Mohammad Ghorbani (2001, Al-Wahda), Saman Ghoddos (1993, Kalba), Alireza Jahanbakhsh (1993, Dender), Amirmohammad Razzaghinia (2006, Esteghlal), Mehdi Torabi (1994, Tractor). Attaccanti: Ali Alipour (1995, Persepolis), Dennis Dargahi (1997, Standard Liegi), Mehdi Ghayedi (1998, Al-Nasr), Amirhossein Hosseinzadeh (2000, Tractor), Shahriar Moghanlou (1994, Kalba), Mohammad Mohebi (1998, Rostov), Mehdi Taremi (1992, Olympiacos).

Nuova Zelanda — CT: Darren Bazeley Portieri: Max Crocombe (1993, Millwall), Alex Paulsen (2002, Lechia Danzica), Michael Woud (1999, Auckland FC). Difensori: Tyler Bindon (2005, Sheffield United), Michael Boxall (1988, Minnesota United), Liberato Cacace (2000, Wrexham), Francis de Vries (1994, Auckland FC), Callan Elliot (1999, Auckland FC), Tim Payne (1994, Wellington Phoenix), Nando Pijnaker (1999, Auckland FC), Tommy Smith (1990, Braintree Town), Finn Surman (2003, Portland Timbers). Centrocampisti: Lachlan Bayliss (2002, Newcastle Jets), Joe Bell (1999, Viking), Matthew Garbett (2002, Peterborough), Elijah Just (2000, Motherwell), Callum McCowatt (1999, Silkeborg), Ben Old (2002, Saint-Étienne), Alex Rufer (1996, Wellington Phoenix), Marko Stamenic (2002, Swansea), Sarpreet Singh (1999, Wellington Phoenix), Ryan Thomas (1994, PEC Zwolle). Attaccanti: Kosta Barbarouses (1990, Western Sydney), Jesse Randall (2002, Auckland FC), Ben Waine (2001, Port Vale), Chris Wood (1991, Nottingham Forest).

Girone H

Arabia Saudita — CT: Georgios Donis Portieri: Al-Owais (Al-Ula), Al-Aqidi (Al-Nassr), Al-Kassar (Al-Qadsiah). Difensori: Al-Amri (Al-Nassr), Tambakti (Al-Hilal), Thikri (Al-Qadsiah), Al-Lajami (Al-Hilal), Kadesh (Al-Ittihad), Abdulhamid (Lens), Al-Shamat (Al-Qadsiah), Al-Majrashi (Al-Ahli), Al-Harbi (Al-Hilal), Boushal (Al-Nassr), Al-Ghannam (Al-Nassr). Centrocampisti: Kanno (Al-Hilal), Al-Khaibari (Al-Nassr), Al-Johani (Al-Ahli), N. Al-Dawsari (Al-Hilal), Al-Juwayr (Al-Qadsiah), Al-Hajji (Neom), S. Al-Dawsari (Al-Hilal), Al-Ghannam (Al-Ettifaq), Yahya (Al-Nassr). Attaccanti: Al-Buraikan (Al-Ahli), Al-Shehri (Al-Ittihad), Al-Hamdan (Al-Nassr).

Capo Verde — CT: Bubista Portieri: Márcio Rosa (1997, Montana), CJ dos Santos (2000, San Diego FC), Vozinha (1986, Chaves). Difensori: Diney Borges (1995, Al-Bataeh), Logan Costa (2001, Villarreal), Sidny Lopes Cabral (2002, Benfica), Roberto Lopes (1992, Shamrock Rovers), Steven Moreira (1994, Columbus Crew), João Paulo (1998, FCSB), Wagner Pina (2002, Trabzonspor), Kelvin Pires (2000, SJK Seinäjoki), Stopira (1988, Torreense). Centrocampisti: Telmo Arcanjo (2001, Vitória Guimarães), Deroy Duarte (1997, Ludogorets), Laros Duarte (1997, Puskás AFC), Jamiro Monteiro (1993, PEC Zwolle), Kevin Pina (1997, Krasnodar), Yannick Semedo (1995, Farense). Attaccanti: Jovane Cabral (1998, Estrela Amadora), Nuno da Costa (1991, Başakşehir), Dailon Livramento (2001, Casa Pia), Ryan Mendes (1990, Iğdır), Garry Rodrigues (1990, Apollon Limassol), Willy Semedo (1994, Omonia Nicosia), Gilson Tavares (2001, Akron Tolyatti), Hélio Varela (2002, Maccabi Tel Aviv).

Spagna — CT: Luis de la Fuente Portieri: Unai Simón (1997, Athletic Bilbao), David Raya (1995, Arsenal), Joan García (2001, Barcellona). Difensori: Aymeric Laporte (1994, Athletic Bilbao), Marc Cucurella (1998, Chelsea), Marcos Llorente (1995, Atletico Madrid), Eric García (2001, Barcellona), Pedro Porro (1999, Tottenham), Álex Grimaldo (1995, Bayer Leverkusen), Pau Cubarsí (2007, Barcellona), Marc Pubill (2003, Atletico Madrid). Centrocampisti: Rodri (1996, Manchester City), Mikel Merino (1996, Arsenal), Fabián Ruiz (1996, PSG), Pedri (2002, Barcellona), Gavi (2004, Barcellona), Martín Zubimendi (1999, Arsenal), Álex Baena (2001, Atletico Madrid). Attaccanti: Ferran Torres (2000, Barcellona), Mikel Oyarzabal (1997, Real Sociedad), Dani Olmo (1998, Barcellona), Nico Williams (2002, Athletic Bilbao), Lamine Yamal (2007, Barcellona), Yéremy Pino (2002, Crystal Palace), Borja Iglesias (1993, Celta Vigo), Víctor Muñoz (2003, Osasuna).

Uruguay — CT: Marcelo Bielsa Portieri: Fernando Muslera (1986, Estudiantes), Sergio Rochet (1993, Internacional), Santiago Mele (1997, Monterrey). Difensori: José María Giménez (1995, Atlético Madrid), Matías Viña (1997, River Plate), Mathías Olivera (1997, Napoli), Guillermo Varela (1993, Flamengo), Ronald Araújo (1999, Barcellona), Sebastián Cáceres (1999, América), Joaquín Piquerez (1998, Palmeiras), Santiago Bueno (1998, Wolverhampton). Centrocampisti: Rodrigo Bentancur (1997, Tottenham), Federico Valverde (1998, Real Madrid), Giorgian de Arrascaeta (1994, Flamengo), Facundo Pellistri (2001, Panathinaikos), Manuel Ugarte (2001, Manchester United), Nicolás de la Cruz (1997, Flamengo), Brian Rodríguez (2000, América), Maximiliano Araújo (2000, Sporting CP), Agustín Canobbio (1998, Fluminense), Emiliano Martínez (1999, Palmeiras), Rodrigo Zalazar (1999, Braga), Juan Manuel Sanabria (2000, Real Salt Lake). Attaccanti: Darwin Núñez (1999, Al-Hilal), Federico Viñas (1998, Oviedo), Rodrigo Aguirre (1994, Tigres UANL).

Girone I

Francia — CT: Didier Deschamps Portieri: Mike Maignan (1995, Milan), Robin Risser (2004, Lens), Brice Samba (1994, Stade Rennes). Difensori: Lucas Digne (1993, Aston Villa), Malo Gusto (2003, Chelsea), Lucas Hernández (1996, PSG), Theo Hernández (1997, Al-Hilal), Ibrahima Konaté (1999, Liverpool), Jules Koundé (1998, Barcellona), Maxence Lacroix (2000, Crystal Palace), William Saliba (2001, Arsenal), Dayot Upamecano (1998, Bayern Monaco). Centrocampisti: N’Golo Kanté (1991, Fenerbahçe), Manu Koné (2001, Roma), Adrien Rabiot (1995, Milan), Aurélien Tchouaméni (2000, Real Madrid), Warren Zaïre-Emery (2006, PSG). Attaccanti: Maghnes Akliouche (2002, Monaco), Bradley Barcola (2002, PSG), Rayan Cherki (2003, Manchester City), Ousmane Dembélé (1997, PSG), Désiré Doué (2005, PSG), Jean-Philippe Mateta (1997, Crystal Palace), Kylian Mbappé (1998, Real Madrid), Michael Olise (2001, Bayern Monaco), Marcus Thuram (1997, Inter).

Iraq — CT: Graham Arnold Portieri: Ahmed Basil (1996, Al-Shorta), Jalal Hassan (1991, Al-Zawraa), Fahad Talib (1994, Al-Talaba). Difensori: Hussein Ali (2002, Pogoń Szczecin), Merchas Doski (1999, Viktoria Plzeň), Akam Hashim (1998, Al-Zawraa), Frans Putros (1993, Persib Bandung), Mustafa Saadoon (2001, Al-Shorta), Rebin Sulaka (1992, Port FC), Zaid Tahseen (2001, Pakhtakor), Ahmed Yahya (1995, Al-Shorta), Manaf Younis (1996, Al-Shorta). Centrocampisti: Amir Al-Ammari (1997, Cracovia), Ibrahim Bayesh (2000, Al Dhafra), Zaid Ismail (2002, Al-Talaba), Zidane Iqbal (2003, Utrecht), Aimar Sher (2002, Sarpsborg 08), Kevin Yakob (2000, Aarhus). Attaccanti: Mohanad Ali (2000, Dibba), Youssef Amyn (2003, AEK Larnaca), Ali Al-Hamad (2002, Luton Town), Marko Farji (2004, Venezia), Aymen Hussein (1996, Al-Karma), Ali Jasim (2004, Al-Najma), Ahmed Qasem (2003, Nashville SC), Ali Yousif (1996, Al-Talaba).

Norvegia — CT: Ståle Solbakken Portieri: Ørjan Håskjold Nyland (1990, Siviglia), Egil Selvik (1997, Watford), Sander Tangvik (2002, Amburgo). Difensori: Kristoffer Ajer (1998, Brentford), Fredrik Bjørkan (1998, Bodø/Glimt), Henrik Falchener (2003, Viking), Torbjørn Heggem (1999, Bologna), Sondre Langås (2001, Derby County), Leo Østigård (1999, Genoa), Marcus Pedersen (2000, Torino), Julian Ryerson (1997, Borussia Dortmund), David Møller Wolfe (2002, Wolverhampton). Centrocampisti: Thelo Aasgaard (2002, Rangers), Fredrik Aursnes (1995, Benfica), Patrick Berg (1997, Bodø/Glimt), Sander Berge (1998, Fulham), Martin Ødegaard (1998, Arsenal), Morten Thorsby (1996, Cremonese), Kristian Thorstvedt (1999, Sassuolo). Attaccanti: Oscar Bobb (2003, Fulham), Erling Braut Haaland (2000, Manchester City), Jens Petter Hauge (1999, Bodø/Glimt), Jørgen Strand Larsen (2000, Crystal Palace), Antonio Nusa (2005, Lipsia), Andreas Schjelderup (2004, Benfica), Alexander Sørloth (1995, Atletico Madrid).

Senegal — CT: Pape Bouna Thiaw Portieri: Mory Diaw (1993, Le Havre), Yehvann Diouf (1999, Nizza), Édouard Mendy (1992, Al-Ahli). Difensori: Krépin Diatta (1999, Monaco), El Hadji Malick Diouf (2004, West Ham), Ismail Jakobs (1999, Galatasaray), Kalidou Koulibaly (1991, Al-Hilal), Antoine Mendy (2004, Nizza), Moussa Niakhaté (1996, Lione), Mamadou Sarr (2005, Chelsea), Abdoulaye Seck (1992, Maccabi Haifa). Centrocampisti: Lamine Camara (2004, Monaco), Pathé Ciss (1994, Rayo Vallecano), Habib Diarra (2004, Sunderland), Idrissa Gueye (1989, Everton), Pape Gueye (1999, Villarreal), Bara Sapoko Ndiaye (2007, Bayern Monaco), Pape Matar Sarr (2002, Tottenham). Attaccanti: Assane Diao (2005, Como), Bamba Dieng (2000, Lorient), Nicolas Jackson (2001, Bayern Monaco), Ibrahim Mbaye (2008, PSG), Sadio Mané (1992, Al Nassr), Chérif Ndiaye (1996, Samsunspor), Iliman Ndiaye (2006, Everton), Ismaïla Sarr (1998, Crystal Palace).

Girone J

Algeria — CT: Vladimir Petković Portieri: Luca Zidane (1998, Granada), Oussama Benbot (1994, USM Alger), Melvin Mastil (2000, Stade Nyonnais). Difensori: Aïssa Mandi (1991, Lille), Ramy Bensebaïni (1995, Borussia Dortmund), Mohamed Amine Tougai (2000, Espérance Tunisi), Rayan Aït-Nouri (2001, Manchester City), Jaouen Hadjam (2003, Young Boys), Rafik Belghali (2002, Hellas Verona), Zineddine Belaïd (1999, JS Kabylie), Achref Abada (1999, USM Alger), Samir Chergui (1999, Paris FC). Centrocampisti: Nabil Bentaleb (1994, Lille), Ramiz Zerrouki (1998, Twente), Hicham Boudaoui (1999, Nizza), Farès Chaïbi (2002, Eintracht Francoforte), Houssem Aouar (1998, Al-Ittihad), Ibrahim Maza (2005, Bayer Leverkusen), Yacine Titraoui (2003, Charleroi). Attaccanti: Riyad Mahrez (1991, Al-Ahli), Mohamed Amoura (2000, Wolfsburg), Amine Gouiri (2000, Marsiglia), Anis Hadj Moussa (2002, Feyenoord), Adil Boulbina (2003, Al-Duhail), Nadhir Benbouali (2000, Győr), Farès Ghedjemis (2002, Frosinone).

Argentina — CT: Lionel Scaloni Portieri: Emiliano Martínez (1992, Aston Villa), Gerónimo Rulli (1992, Marsiglia), Juan Musso (1994, Atlético Madrid). Difensori: Nicolás Otamendi (1988, Benfica), Nicolás Tagliafico (1992, Lione), Germán Pezzella (1991, River Plate), Gonzalo Montiel (1997, River Plate), Cristian Romero (1998, Tottenham), Facundo Medina (1999, Marsiglia), Nahuel Molina (1998, Atlético Madrid), Lisandro Martínez (1998, Manchester United), Leonardo Balerdi (1999, Marsiglia). Centrocampisti: Leandro Paredes (1994, Boca Juniors), Rodrigo De Paul (1994, Inter Miami), Giovani Lo Celso (1996, Real Betis), Exequiel Palacios (1998, Bayer Leverkusen), Alexis Mac Allister (1998, Liverpool), Enzo Fernández (2001, Chelsea), Valentín Barco (2004, Strasburgo). Attaccanti: Lionel Messi (1987, Inter Miami), Lautaro Martínez (1997, Inter), Nicolás González (1998, Juventus), Julián Álvarez (2000, Atlético Madrid), Thiago Almada (2001, Atlético Madrid), José Manuel López (2000, Palmeiras), Nico Paz (2004, Como).

Austria — CT: Ralf Rangnick Portieri: Patrick Pentz (1997, Bröndby), Alexander Schlager (1996, Salisburgo), Florian Wiegele (2001, Viktoria Plzeň). Difensori: David Affengruber (2001, Elche), David Alaba (1992, Real Madrid), Kevin Danso (1998, Tottenham), Marco Friedl (1998, Werder Brema), Philipp Lienhart (1996, Friburgo), Phillipp Mwene (1994, Magonza), Stefan Posch (1997, Magonza), Alexander Prass (2001, Hoffenheim), Michael Svoboda (1998, Venezia). Centrocampisti: Christoph Baumgartner (1999, Lipsia), Carney Chukwuemeka (2003, Borussia Dortmund), Florian Grillitsch (1995, Braga), Konrad Laimer (1997, Bayern Monaco), Marcel Sabitzer (1994, Borussia Dortmund), Xaver Schlager (1997, Lipsia), Romano Schmid (2000, Werder Brema), Alessandro Schöpf (1994, Wolfsberger AC), Nicolas Seiwald (2001, Lipsia), Paul Wanner (2005, PSV), Patrick Wimmer (2001, Wolfsburg). Attaccanti: Marko Arnautović (1989, Stella Rossa), Michael Gregoritsch (1994, Augusta), Saša Kalajdžić (1997, LASK).

Giordania — CT: Jamal Sellami Portieri: Yazeed Abulaila (1993, Al-Hussein), Abdallah Al-Fakhouri (2000, Al-Wehdat), Noureddin Bani Attiah (1993, Al-Faisaly). Difensori: Mohammad Abualnadi (2001, Selangor), Husam Abu Dahab (2000, Al-Faisaly), Mohammad Abu Hasheesh (1995, Al-Karma), Yazan Al-Arab (1996, FC Seul), Saed Al-Rosan (1997, Al-Hussein), Anas Badawi (1997, Al-Faisaly), Ehsan Haddad (1994, Al-Hussein), Abdallah Nasib (1994, Al-Zawraa), Saleem Obaid (1992, Al-Hussein). Centrocampisti: Rajaei Ayed (1993, Al-Hussein), Mohammad Al-Dawoud (1992, Al-Wehdat), Nizar Al-Rashdan (1999, Qatar SC), Noor Al-Rawabdeh (1997, Selangor), Amer Jamous (2002, Al-Zawraa), Ibrahim Saadeh (2000, Al-Karma). Attaccanti: Ali Azaizeh (2004, Al-Shabab), Mahmoud Al-Mardi (1993, Al-Hussein), Musa Al-Taamari (1997, Rennes), Odeh Fakhoury (2005, Pyramids), Ali Olwan (2000, Al-Sailiya), Ibrahim Sabra (2006, Lokomotiva Zagabria), Shararh (1997, Raja Casablanca).

Girone K

Colombia — CT: Néstor Lorenzo Portieri: David Ospina (1988, Atlético Nacional), Camilo Vargas (1989, Atlas), Álvaro Montero (1995, Vélez Sarsfield). Difensori: Davinson Sánchez (1996, Galatasaray), Santiago Arias (1992, Independiente), Yerry Mina (1994, Cagliari), Daniel Muñoz (1996, Crystal Palace), Johan Mojica (1992, Mallorca), Jhon Lucumí (1998, Bologna), Deiver Machado (1993, Nantes), Willer Ditta (1997, Cruz Azul). Centrocampisti: James Rodríguez (1991, Minnesota United), Jefferson Lerma (1994, Crystal Palace), Juan Fernando Quintero (1993, River Plate), Jhon Arias (1997, Palmeiras), Richard Ríos (2000, Benfica), Kevin Castaño (2000, River Plate), Jorge Carrascal (1998, Flamengo), Jaminton Campaz (2000, Rosario Central), Juan Portilla (1998, Athletico Paranaense), Gustavo Puerta (2003, Racing Santander). Attaccanti: Luis Díaz (1997, Bayern Monaco), Jhon Córdoba (1993, Krasnodar), Luis Suárez (1997, Sporting CP), Cucho Hernández (1999, Real Betis), Andrés Gómez (2002, Vasco da Gama).

Portogallo — CT: Roberto Martínez Portieri: Diogo Costa (1999, Porto), José Sá (1993, Wolverhampton), Rui Silva (1994, Sporting), Ricardo Velho (1998, Gençlerbirliği). Difensori: Tomás Araújo (2002, Benfica), João Cancelo (1994, Barcellona), Diogo Dalot (1999, Manchester United), Rúben Dias (1997, Manchester City), Gonçalo Inácio (2001, Sporting), Nuno Mendes (2002, PSG), Matheus Nunes (1998, Manchester City), Nélson Semedo (1993, Fenerbahçe), Renato Veiga (2003, Villarreal). Centrocampisti: Samuel Costa (2000, Maiorca), Bruno Fernandes (1994, Manchester United), João Neves (2004, PSG), Rúben Neves (1997, Al-Hilal), Bernardo Silva (1994, Manchester City), Vitinha (2000, PSG). Attaccanti: Francisco Conceição (2002, Juventus), Gonçalo Guedes (1999, Real Sociedad), João Félix (1999, Al-Nassr), Rafael Leão (1999, Milan), Pedro Neto (2000, Chelsea), Gonçalo Ramos (2001, PSG), Cristiano Ronaldo (1985, Al-Nassr), Francisco Trincão (1999, Sporting).

RD Congo — CT: Sébastien Desabre Portieri: Matthieu Epolo (2005, Standard Liegi), Timothy Fayulu (1999, Noah Yerevan), Lionel Mpasi (1994, Le Havre). Difensori: Dylan Batubinsika (1996, AE Larisa), Rocky Bushiri (1999, Hibernian), Gédéon Kalulu (1997, Aris Limassol), Steve Kapuadi (1998, Widzew Łódź), Joris Kayembe (1994, Genk), Arthur Masuaku (1993, Lens), Chancel Mbemba (1994, Lille), Alex Tuanzebe (1997, Burnley), Aaron Wan-Bissaka (1997, West Ham). Centrocampisti: Brian Cipenga (1998, Castellón), Meschack Elia (1997, Alanyaspor), Gaël Kakuta (1991, AE Larisa), Edo Kayembe (1998, Watford), Nathanaël Mbuku (2002, Montpellier), Samuel Moutoussamy (1996, Atromitos), Ngal’ayel Mukau (2004, Lille), Charles Pickel (1997, Espanyol), Noah Sadiki (2004, Sunderland). Attaccanti: Cédric Bakambu (1991, Real Betis), Simon Banza (1996, Al-Jazira), Theo Bongonda (1995, Spartak Mosca), Fiston Mayele (1994, Pyramids), Yoane Wissa (1996, Newcastle).

Uzbekistan — CT: Fabio Cannavaro Portieri: Utkir Yusupov (Navbahor), Botirali Ergashev (Neftchi Fergana), Abduvokhid Nematov (Nasaf Qarshi). Difensori: O’lmasaliyev (OKMK), O’rozov (Dinamo), Ashurmatov (Esteghlal), Eshmurodov (Nasaf), Abdukodir Khusanov (Manchester City), Abdullayev (Dibba), Sayfiyev (Neftchi), Alijonov (Pakhtakor), Nasrullayev (Pakhtakor), Karimov (Surkhon). Centrocampisti: Esanov (Bukhara), Hamrobekov (Tractor), Mozgovoy (Pakhtakor), Shukurov (Baniyas), Iskanderov (Neftchi), Ganiev (Al-Bataeh). Attaccanti: Fayzullaev (Başakşehir), Masharipov (Esteghlal), Hamdamov (Pakhtakor), Urunov (Persepolis), Amonov (Dinamo), Sergeyev (Persepolis), Shomurodov (Başakşehir).

Girone L

Inghilterra — CT: Thomas Tuchel Portieri: Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace), James Trafford (Manchester City). Difensori: Reece James (Chelsea), Ezri Konsa (Aston Villa), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), John Stones (Manchester City), Marc Guéhi (Crystal Palace), Dan Burn (Newcastle), Nico O’Reilly (Manchester City), Djed Spence (Tottenham), Tino Livramento (Newcastle). Centrocampisti: Declan Rice (Arsenal), Elliot Anderson (Nottingham Forest), Kobbie Mainoo (Manchester United), Jordan Henderson (Brentford), Morgan Rogers (Aston Villa), Jude Bellingham (Real Madrid), Eberechi Eze (Arsenal). Attaccanti: Harry Kane (Bayern Monaco), Ivan Toney (Al-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa), Bukayo Saka (Arsenal), Marcus Rashford (Barcellona), Anthony Gordon (Newcastle), Noni Madueke (Arsenal).

Croazia — CT: Zlatko Dalić Portieri: Dominik Livaković, Dominik Kotarski, Ivor Pandur. Difensori: Joško Gvardiol, Duje Ćaleta-Car, Josip Šutalo, Josip Stanišić, Marin Pongračić, Martin Erlić, Luka Vušković. Centrocampisti: Luka Modrić, Mateo Kovačić, Mario Pašalić, Nikola Vlašić, Luka Sučić, Martin Baturina, Kristijan Jakić, Petar Sučić, Nikola Moro, Toni Fruk. Attaccanti: Ivan Perišić, Andrej Kramarić, Ante Budimir, Marco Pašalić, Petar Musa, Igor Matanović.

Panama — CT: Thomas Christiansen Portieri: Luis Mejía (Nacional), Orlando Mosquera (Al-Fayha), César Samudio (Marathón). Difensori: Amir Murillo (Beşiktaş), José Córdoba (Norwich City), César Blackman (Slovan Bratislava), Andrés Andrade (LASK), Éric Davis (Plaza Amador), Roderick Miller (Turan Tovuz), Jiovany Ramos (Puerto Cabello), Jorge Gutiérrez (Deportivo La Guaira), Fidel Escobar (Saprissa), Edgardo Fariña (Pari Nizhny Novgorod). Centrocampisti: Aníbal Godoy (San Diego FC), Adalberto Carrasquilla (UNAM), Cristian Martínez (Ironi Kiryat Shmona), Carlos Harvey (Minnesota United), José Luis Rodríguez (Juárez), César Yanis (Cobresal), Yoel Bárcenas (svincolato), Alberto Quintero (Plaza Amador), Azarías Londoño (Universidad Católica). Attaccanti: Ismael Díaz (León), José Fajardo (Universidad Católica), Tomás Rodríguez (Saprissa), Cecilio Waterman (Universidad de Concepción).

Ghana — CT: Carlos Queiroz Portieri: Benjamin Asare (Accra Hearts of Oak), Lawrence Ati-Zigi (St. Gallen), Joseph Anang (St Patrick’s Athletic). Difensori: Baba Abdul Rahman (PAOK), Gideon Mensah (Auxerre), Marvin Senaya (Auxerre), Alidu Seidu (Rennes), Abdul Mumin (Rayo Vallecano), Jerome Opoku (Başakşehir), Jonas Adjetey (Wolfsburg), Kojo Oppong Peprah (Nizza), Derrick Luckassen (Pafos). Centrocampisti: Elisha Owusu (Auxerre), Thomas Partey (Villarreal), Kwasi Sibo (Real Oviedo), Augustine Boakye (Saint-Étienne), Caleb Yirenkyi (Nordsjælland), Abdul Fatawu Issahaku (Leicester City), Kamaldeen Sulemana (Atalanta). Attaccanti: Christopher Bonsu Baah (Al-Qadisiah), Ernest Nuamah (Lione), Antoine Semenyo (Manchester City), Brandon Thomas-Asante (Coventry City), Prince Kwabena Adu (Viktoria Plzeň), Iñaki Williams (Athletic Bilbao), Jordan Ayew (Leicester City).