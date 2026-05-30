Lukaku: “Se il Napoli mi vuole ancora? Chiedetelo al Napoli. Da parte mia nessuna rottura”

Dal Belgio: "Mi sento sempre più in forma. Di recente abbiamo svolto alcuni test di velocità e ho raggiunto i 35,5 km/h, non raggiungevo questa velocità da diversi anni"

Intervenuto dal ritiro della Nazionale Belga, Romelu Lukaku ha avuto modo di parlare anche del suo rapporto col Napoli. Le sue parole a Het Nieuwsblad.

Le parole di Lukaku

“Mi sento sempre più in forma. Di recente abbiamo svolto alcuni test di velocità e ho raggiunto i 35,5 km/h. L’ultima volta che ero arrivato a questi livelli di rapidità è stato diversi anni fa. L’unica cosa che mi manca è il ritmo partita, ma con la Nazionale stiamo facendo tutto il possibile per recuperarlo. Organizzano anche gare apposta per me”.

Il problema al muscolo della coscia posteriore ha avuto un ruolo nel suo infortunio?

“No, si è trattato di un tendine vicino all’anca. È successo durante la preparazione estiva, in un allenamento con il Napoli contro l’Olympiacos. Io e Kevin De Bruyne stavamo pressando un difensore e abbiamo recuperato il pallone. Ho visto Kevin a sinistra, volevo servirlo, ma con la coda dell’occhio ho notato lo spazio per tirare e ho concluso, sbilanciandomi completamente. In quel momento ho sentito il tendine cedere. Non mi sono però allarmato subito: riuscivo ancora a muovere la gamba normalmente, sentivo solo un leggero fastidio. Dopo qualche giorno ho fatto una Tac. Pensavo a uno stop di circa un mese, ma incontrando il medico in corridoio mi ha detto: ‘No, il tendine è rotto’. A quel punto mi sono preparato mentalmente all’intervento”.

Il Napoli si è irritato per il suo viaggio in Belgio?

“Ho contattato la dirigenza per spiegare che sarei rientrato non appena mi fossi sentito meglio. Il mio corpo aveva bisogno di recupero”.

E il club come ha reagito?

“In Italia il calcio è passione e le polemiche sono sempre dietro l’angolo. Da quando ho lasciato l’Inter qualche anno fa, attorno a me non c’è mai stata completa serenità. Io però non entro in queste dinamiche. Lasciate vivere la gente. Per quanto riguarda il rapporto con il Napoli, è tutto tranquillo: non c’è alcun problema e tutti comprendono le mie scelte”.

Su Conte e il futuro

Conte ha dichiarato di essere rimasto deluso da lei.

“Lasciamo parlare la stampa. Io so come stanno le cose. Con l’allenatore ho parlato: mi conosce, sa che sono un vincente e che do sempre tutto. Non sono uno che accetta passivamente o che prende lo stipendio senza impegnarsi. Lui lo sa, quindi va tutto bene”.

Si è parlato di una rottura con il Napoli.

“Assolutamente no, sono voci senza fondamento. Non so da dove nascano. Il mio amore per il Napoli non cambia. Ho ancora un anno di contratto e nella mia testa sono un giocatore del Napoli. Se qualcuno pensa che volessi sfruttare la situazione per andarmene, si sbaglia. Ho avuto un infortunio e mi sono curato, tutto qui”.

Il Napoli vuole ancora puntare su di lei?

“Dovreste chiederlo a loro. La mia prima stagione è stata ottima, la seconda meno positiva, ma voglio tornare a quei livelli. Non ho mai chiesto di lasciare il club”.