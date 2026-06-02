Conte: offerte da nababbo dall’Arabia Saudita: più di 25 milioni

La candidatura alla Nazionale sembra più un pro forma

Il futuro di Antonio Conte è più dorato che roseo. Il tecnico del quarto scudetto del Napoli ha chiuso di comune accordo con De Laurentiis la sua esperienza con il club azzurro. Nessuna buonuscita, nessuna controversia e ogni riferimento a Massimiliano Allegri non è per nulla casuale.

Conte è sempre in lizza per la panchina della Nazionale. Ma la sua candidatura sembra più un pro forma. La Federcalcio potrebbe offrire un contratto “povero” all’allenatore salentino. Che non a caso si sta guardando intorno. O meglio, sta valutando le offerte che gli stanno piovendo addosso.

Quella già nota è l’offerta turca di Hakan Safi uno dei due candidati alla presidenza del Fenerbahce (club che è stato allenato anche da Mourinho). Questo weekend si terranno le elezioni. Se Safi dovesse vincere contro il rivale Aziz Yildirim, potrebbero spalancarsi le porte del club di Istanbul che ha sondato anche Paolo Maldini come dirigente.

Per Antonio Conte sarebbero pronti 15 milioni di euro netti a stagione.

Conte non ha mai chiuso all’Arabia Saudita

Ma non è l’offerta più ricca che ha avuto.

Scrive il Corriere dello Sport che l’allenatore ha ricevuto anche due offerte dall’Arabia Saudita, entrambe superiori ai 25 milioni di euro a stagione percepiti all’Al-Hilal da Simone Inzaghi.

E Conte non ha mai chiuso a un’esperienza in Arabia Saudita, anche nelle sue riposte ha sempre mostrato molta curiosità per il calcio che si sta sviluppando da quelle parti. Disse: “Io in Arabia? Mai dire mai”.