Nazionale italiana: Malagò vuole Mancini o Conte, Abete punta su Inzaghi

Il Corriere della Sera fa il punto per quanto riguarda il prossimo ct della Nazionale italiana. Tutto dipenderà da chi sarà il nuovo presidente Figc, se Giovanni Malagò o Giancarlo Abete. Il primo, infatti, punterebbe su uno tra Roberto Mancini e Antonio Conte; il secondo su Simone Inzaghi, ora all’Al Hilal.

Conte, Mancini e Inzaghi per un posto in Nazionale

Scrive il quotidiano nell’edizione odierna:

La Figc, vista la crisi del governo federale, sarà l’ultima a scegliere sul mercato delle panchine e infatti un candidato si è già eclissato. Massimiliano Allegri, andrà al Napoli. E Guardiola, al momento, è una suggestione. Tutti gli indizi per la panchina portano a Mancini e Conte, che in Nazionale ci sono stati.

Con Abete lo scenario cambierebbe. L’ex presidente federale sceglierà sicuramente un italiano ma non Mancini. Il nome a sorpresa potrebbe essere quello di Simone Inzaghi ma potrebbero tornare in gioco Claudio Ranieri, magari come dt, o Stefano Pioli, allenatori di buon senso, preparati, disponibili.