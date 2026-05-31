Conte al Fenerbahce: è il programma elettorale di Hakan Safi

Antonio Conte potrebbe diventare a sorpresa il nuovo allenatore del Fenerbahçe. È quanto riporta il portale Sabah, che si dice certo che, in caso di elezione alla presidenza di Mustafa Hakan Safi, quest’ultimo ingaggerebbe proprio il tecnico salentino come allenatore del club turco. Conte al centro di promesse elettorali mancava effettivamente.

Conte al Fenerbahçe?

Si legge su Sabah:

“Secondo quanto riportato, Antonio Conte, che ha chiuso la stagione al secondo posto con il Napoli, avrebbe stretto un accordo di massima con Hakan Safi.

Si sostiene che l’intesa sia stata raggiunta anche grazie al contributo di Paolo Maldini e che Conte inizierà il suo incarico solo se Hakan Safi vincerà le elezioni. L’allenatore, che ha guidato il Napoli per 91 partite, ha una media punti molto alta, pari a 1.99.”

Un tandem con Maldini

Riporta Sabah:

“Hakan Safi ha seguito la finale di Champions League tra Psg e Arsenal dalla tribuna Vip. Insieme a lui c’era Paolo Maldini, con cui aveva già avuto un incontro a Istanbul. Durante la partita si sarebbero discussi anche i possibili trasferimenti e l’accordo già raggiunto con Antonio Conte.

Safi e Maldini, inoltre, mantengono contatti telefonici frequenti e continueranno a incontrarsi anche di persona quando possibile.”