Il Congo torna al Mondiale dopo 52 anni e tutti sognano un figlio come Lukaku: “È un’istituzione per noi”

Stasera la Repubblica Democratica del Congo torna al Mondiale 52 anni dopo e nella comunità congolese c'è un nome-simbolo che tutti i genitori sognano per i figli: quel Romelu Lukaku che è del Napoli e ha radici proprio lì.

Stasera, a Houston, contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo, la Repubblica Democratica del Congo torna a giocare un Mondiale dopo 52 anni: l’ultima volta era il 1974, si chiamava Zaire e a comandare c’era Mobutu. Per i Leopardi, numero 48 del ranking Fifa, è un’impresa storica — e c’entra, eccome, anche un attaccante che a noi sta a cuore.

Perché stasera conta così tanto per il Congo

Non è “solo” una partita. Il Congo ci è arrivato eliminando la Nigeria e battendo la Giamaica nello spareggio decisivo, e la qualificazione è stata festeggiata con un giorno di festa nazionale. In un Paese segnato da corruzione, instabilità politica, dalla violenza nell’est e da un’epidemia di ebola, la nazionale è l’unico collante. “È l’unica cosa su cui in Congo sono tutti d’accordo: si tifa per la nazionale”, racconta a Sporza Gilles Mbiye-Beya, analista e voce del podcast Koolcast, congolese d’origine. “Ora che siamo qualificati, i congolesi sono un po’ più orgogliosi di essere congolesi”. Una squadra giovane, forte soprattutto in difesa con la coppia Mbemba-Tuanzebe, costruita anche grazie ai tanti talenti della diaspora — molti con un passato in Belgio — che oggi scelgono il Congo. E che, quando segnano, spesso esultano “con una mano sulla bocca e il gesto della pistola alla tempia, per richiamare l’attenzione sul genocidio nell’est del Paese”.

E in Congo tutti sognano un figlio come Lukaku

Ed eccoci al cuore della storia. Perché il modello, l’idolo, la stella polare di quella comunità ha un nome solo. “Lukaku è un’istituzione nella comunità congolese”, spiega l’ex professionista Paul Beloy, anche lui di origini congolesi, una volta convocato dallo Zaire. “Dimostra che anche i congolesi possono farcela, che valgono e che possono persino emergere. Tutti i genitori africani sperano che il loro figlio calciatore diventi il prossimo Lukaku”. Un sogno che ha radici profonde, perché Romelu — oggi punta del Napoli — è figlio di quella terra: nato ad Anversa da genitori congolesi, ha scelto il Belgio, ma il sangue è lo stesso dei Leopardi in campo stasera. Non solo: suo padre, Roger Lukaku (scomparso a settembre 2025), fu un attaccante della nazionale dello Zaire poi diventato Congo, con due Coppe d’Africa alle spalle prima di una lunga carriera in Belgio. La maglia che stasera i Leopardi indossano per la prima volta dopo mezzo secolo, insomma, in casa Lukaku l’hanno già vestita. Per questo, mentre il nostro Big Rom continua a far parlare di sé ai Mondiali — dai mesi difficili in Belgio alla pace col club, passando per il rebus sul futuro a Napoli — dall’altra parte dell’oceano c’è un popolo intero che, in fondo, in lui si specchia. E che stasera sogna anche solo il primo, storico gol del Congo in un Mondiale.