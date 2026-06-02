Chiesa proposto al Napoli e al Como

Lo scrive Schira su Tuttosport che per la corsia sinistra del Napoli di Allegri potrebbe tornare in auge il nome di Chiesa, ma già ci sono Alisson e Lang

Una volta scelto Massimiliano Allegri come nuovo allenatore al posto di Conte (in vacanza ad Ischia insieme al presidente De Laurentiis), intorno al Napoli si stanno facendo tanti nomi, tra cui quello di Federico Chiesa .

Calciomercato Napoli, occhio al nome di Chiesa

L’ex giocatore della Juventus, come riportato da Tuttosport in un articolo a firma di Nicolò Schira, potrebbe tornare a giocare per una squadra del campionato di Serie A:

“Federico Chiesa, infatti, può lasciare il Liverpool e ripartirebbe volentieri dalla Serie A: il Liverpool l’ha proposto a Como e Napoli. Al momento non si registrano sviluppi particolari, anche perché i partenopei nel ruolo riscatteranno Alisson Santos dal SP per 16,5 milioni. Mentre i lariani sono più propensi a puntare su giovani talenti tipo i canterani del Real Madrid Palacios e Yanez”.

Come esterno sinistro c’è anche Lang

Da segnalare che, oltre ad Allisson Santos, il Napoli come ala sinistra ha anche Lang. Quest’ultimo non sarà riscattato dal Galatasaray (dove l’ex PSV ha segnato 2 gol in 18 presenze). Lo stesso padre del calciatore ha ribadito a Telegraaf la voglia di suo figlio di tornare a giocare con la maglia azzurra: ” “Mio figlio tornerà a Napoli e vuole avere successo lì. Noa non vede l’ora di tornare“.

L’esterno, quindi, sarà un nome del gruppo di Allegri, ma prima parteciperà all’imminente Mondiale con la sua Olanda. Per poi tornare tra le fila partenopee e, dunque, cercare di riscattare una prima stagione molto deludente. Vedremo se l’ex PSV alla guida di Massimiliano Allegri riuscirà o meno a mostrare le sue qualità viste non solo nel campionato olandese, ma anche in Champions League (soprattutto con la Juve).