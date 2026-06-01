Alisson Santos al Napoli a titolo definitivo: Romano conferma il riscatto dallo Sporting
Alisson Santos al Napoli non è più un prestito: è un acquisto a titolo definitivo. Fabrizio Romano: "Manna era stato criticato per l'operazione"
Il primo colpo del nuovo Napoli è in realtà la conferma di una scommessa vinta. Alisson Santos è un calciatore del Napoli: come riferisce Fabrizio Romano, il club ha “ufficialmente completato tutto per il riscatto”, con le conferme arrivate anche allo Sporting di Lisbona. Un’operazione da poco più di 16 milioni di euro, che trasforma in permanente un prestito nato a gennaio.
Da intuizione criticata a scommessa vinta
“È un’operazione che, come detto, costerà poco più di 16 milioni di euro e insomma un’intuizione del Napoli a gennaio. Era stato criticato anche il direttore Manna per quell’operazione da qualcuno durante il mese di gennaio. Poi il ragazzo direi che sul campo ha fatto vedere insomma cose veramente interessanti, anche elettrizzanti in determinati momenti. Un giocatore comunque diverso, è sempre difficile, è sempre più difficile trovare giocatori così, no, da uno contro uno, che facciano anche vedere qualcosa di diverso. Ecco, Alison Santos è stata un’intuizione del Napoli che quindi completa il suo acquisto a titolo definitivo, quindi operazione in quel caso già destinata al traguardo.
Il bello della storia sta nel percorso. A gennaio, l’arrivo del brasiliano era stato accolto con scetticismo, e qualcuno aveva persino criticato il direttore sportivo Giovanni Manna per quella mossa. Poi, come sottolinea Romano, “il ragazzo sul campo ha fatto vedere cose veramente interessanti, anche elettrizzanti in determinati momenti”. Manna il ds che la Roma ha a lungo corteggiato.
Allegri non cambia i piani
“Non ci sono stati grandi dubbi in questi mesi perché vi abbiamo raccontato come il Napoli fosse particolarmente soddisfatto delle sue prestazioni. Qualcuno ci ha chiesto se il discorso legato a Max Allegri potesse andare a cambiare la situazione. A noi risulta che il Napoli ha scelto di procedere con Alison Santos”.
C’era un’incognita: l’arrivo di Allegri avrebbe potuto rimettere in discussione la scelta? La risposta, secondo Romano, è no: «A noi risulta che il Napoli ha scelto di procedere con Alisson Santos». Un giocatore “diverso”, capace di saltare l’uomo nell’uno contro uno — una caratteristica “sempre più difficile da trovare” — che si incastra bene nelle idee offensive del Napoli che riparte dal 4-3-3 di Allegri. Non a caso il brasiliano è il miglior dribblatore della Serie A.