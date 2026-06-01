Alisson Santos al Napoli a titolo definitivo: Romano conferma il riscatto dallo Sporting

Il primo colpo del nuovo Napoli è in realtà la conferma di una scommessa vinta. Alisson Santos è un calciatore del Napoli: come riferisce Fabrizio Romano, il club ha “ufficialmente completato tutto per il riscatto”, con le conferme arrivate anche allo Sporting di Lisbona. Un’operazione da poco più di 16 milioni di euro, che trasforma in permanente un prestito nato a gennaio.

Da intuizione criticata a scommessa vinta

“È un’operazione che, come detto, costerà poco più di 16 milioni di euro e insomma un’intuizione del Napoli a gennaio. Era stato criticato anche il direttore Manna per quell’operazione da qualcuno durante il mese di gennaio. Poi il ragazzo direi che sul campo ha fatto vedere insomma cose veramente interessanti, anche elettrizzanti in determinati momenti. Un giocatore comunque diverso, è sempre difficile, è sempre più difficile trovare giocatori così, no, da uno contro uno, che facciano anche vedere qualcosa di diverso. Ecco, Alison Santos è stata un’intuizione del Napoli che quindi completa il suo acquisto a titolo definitivo, quindi operazione in quel caso già destinata al traguardo.

Il bello della storia sta nel percorso. A gennaio, l’arrivo del brasiliano era stato accolto con scetticismo, e qualcuno aveva persino criticato il direttore sportivo Giovanni Manna per quella mossa. Poi, come sottolinea Romano, “il ragazzo sul campo ha fatto vedere cose veramente interessanti, anche elettrizzanti in determinati momenti”. Manna il ds che la Roma ha a lungo corteggiato.

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