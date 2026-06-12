Benitez: “De Laurentiis ha garantito autorevolezza con la scelta di Allegri. È un vincente”
Alla Gazzetta: "Mondiale? Occhio al Brasile di Ancelotti, lui è speciale e c'è da fidarsi. Un peccato non vedere Kvara e Osimhen"
Db Milano18/02/2026 - campionato di calcio serie A / Milan-Como / foto Daniele Buffa/Image Sport
nella foto: Massimiliano Allegri
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Benitez, autore dell’enorme salto di qualità del Napoli sul piano internazionale, riserva sempre parole d’affetto per il club e la città. Un affetto che, fortunatamente, non inficia mai la lucidità d’analisi del buon vecchio Rafa che, intervistato dalla Gazzetta dello Sport (a firma Antonio Giordano), ha parlato sia del Mondiale iniziato ieri sia della prossima Serie A, con una menzione speciale per il Napoli di Allegri.
Le parole di Benitez
Sul Mondiale e Ancelotti:
“Nessun uomo di buon senso si permetterebbe di ignorare le sudamericane. L’argentina ha un titolo da difendere; Messi è al suo sesto mondiale, compirà 39 anni ma è Messi; e ci sono protagonisti annunciati come Lautaro Martinez; e aggiungerei Enzo Fernandez, Simeone e Julian Alvarez. Poi il Brasile di Ancelotti: Carlo è una persona speciale, con cui ho uno splendido rapporto, ma ciò non incide nel giudizio, per lui parla la sua carriera. Di lui c’è da fidarsi. E Vinicius e Raphinha sono garanzie”
Chi tra i grandi calciatori assenti le susciterà nostalgia?
“Troppo facile: Kvaratskhelia innanzitutto. E poi anche Osimhen, e non perché Napoli rappresenti per me un sentimento vero. Ma poi devo aggiungere Zielinski e Lewandoski, uno dei più grandi di sempre.“
Sulla Serie A e Allegri
Troppo presto per parlare di altro, tipo di Serie A.
“Ci sarà il mercato che finirà per modificare la situazione attuale. Si ripartirà con la continuità dell’Inter campione che ha giustamente prolungato il contratto di Chivu, ma anche da quella del Napoli, a cui De Laurentiis ha ritagliato un ruolo internazionale e garantito autorevolezza con la scelta di Allegri, un vincente. La Roma di Gasperini resta un fattore, il Como è una meravigliosa realtà e Fabregas merita un applauso. Ma sbilanciarsi non sarebbe giusto. Sappiamo poco della Juve, ancor meno di un club come il Milan che, vedremo, riemergerà.”