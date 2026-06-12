Attenti a quando asciugano il pallone su rimessa laterale: sta per partire un assist con le mani

Così la Repubblica Ceca ha segnato l'1-0 alla Corea del Sud e così stava pareggiando. Il lanciatore è Coufal del West Ham, noto per i suoi lunghi lanci in Premier. Come Rory Delap dello Stoke City

Ieri notte, nel corso del match tra Corea del Sud e Repubblica Ceca — vinto dagli asiatici 2-1 in rimonta — è andato in scena un episodio che circa un decennio fa creava scompiglio in Premier League: il gol da rimessa laterale.

Al minuto 59, Coufal del West Ham con le mani ha scagliato un pallone tesissimo in area di rigore e Krejci ha insaccato di testa per il momentaneo 1-0. Questa tecnica, tutt’altro che rara per la Repubblica Ceca, affonda le sue radici nella Premier League. Come ricorda anche Athletic.

I gol da rimessa laterale e quel retaggio della Premier

Si legge sull’Athletic:

“Vladimir Coufal ha asciugato il pallone contro la maglia e lo ha lanciato teso e veloce; una traiettoria tipica più di un frisbee che di una rimessa laterale.

Il capitano della Repubblica Ceca, Ladislav Krejci, lo ha colpito perfettamente e in piena corsa”.

È un gol che sarebbe stato amato in Premier League.

Lì sono nati gli assist su rimessa laterale. Athletic sottolinea come la Premier sia stata ampiamente criticata per un gioco non considerato particolarmente “spumeggiante” in questa stagione, e che abbia trovato il suo simbolo nella vittoria dell’Arsenal di Arteta. Un calcio fatto di ostruzionismo, circolazione sterile e soprattutto palle inattive: calci piazzati, in particolare angoli e situazioni preparate.

Una tattica studiata

Il dettaglio di Coufal che asciuga il pallone non è affatto secondario: nel West Ham è un gesto che hanno imparato a considerare fondamentale. Coufal lo fa per migliorare la presa sul pallone e garantire una rimessa laterale più lunga e precisa. Quello che abbiamo visto ieri contro la Corea del Sud è una situazione speculare a ciò che il West Ham propone in campionato. Ovviamente molti assist non vengono conteggiati come tali perché i gol nascono proprio dalle mischie create da queste rimesse e non in maniera diretta, come accaduto invece ieri. Il mito Delap Chi si ricorda il mitico Rory Delap dello Stoke City? Ecco, il centrocampista irlandese non sarebbe probabilmente entrato nella storia del calcio se non fosse stato per una caratteristica molto particolare: da ragazzo era campione scolastico di lancio del giavellotto e proprio per questo aveva sviluppato una forza nelle braccia fuori dal comune.

Riusciva a scagliare rimesse laterali anche a 40 metri di distanza, tese, veloci e soprattutto pericolose. Nella stagione 2008-2009 il “fenomeno Delap” esplose: i gol nati dalle sue rimesse o dalle situazioni di caos conseguenti furono ben 9, circa il 25% dei gol segnati dallo Stoke quell’anno (38 totali).

Un aneddoto: nel corso del match contro l’Hull City, il portiere Myhill scelse volontariamente di concedere un calcio d’angolo allo Stoke City pur di evitare una rimessa laterale. Capito? I portieri avversari erano così terrorizzati da preferire un calcio d’angolo ad una sua rimessa laterale.