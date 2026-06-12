Attenti a quando asciugano il pallone su rimessa laterale: sta per partire un assist con le mani
Così la Repubblica Ceca ha segnato l'1-0 alla Corea del Sud e così stava pareggiando. Il lanciatore è Coufal del West Ham, noto per i suoi lunghi lanci in Premier. Come Rory Delap dello Stoke City
Ieri notte, nel corso del match tra Corea del Sud e Repubblica Ceca — vinto dagli asiatici 2-1 in rimonta — è andato in scena un episodio che circa un decennio fa creava scompiglio in Premier League: il gol da rimessa laterale.
Al minuto 59, Coufal del West Ham con le mani ha scagliato un pallone tesissimo in area di rigore e Krejci ha insaccato di testa per il momentaneo 1-0. Questa tecnica, tutt’altro che rara per la Repubblica Ceca, affonda le sue radici nella Premier League. Come ricorda anche Athletic.
I gol da rimessa laterale e quel retaggio della Premier
Si legge sull’Athletic:
“Vladimir Coufal ha asciugato il pallone contro la maglia e lo ha lanciato teso e veloce; una traiettoria tipica più di un frisbee che di una rimessa laterale.
Il capitano della Repubblica Ceca, Ladislav Krejci, lo ha colpito perfettamente e in piena corsa”.
È un gol che sarebbe stato amato in Premier League.
Lì sono nati gli assist su rimessa laterale. Athletic sottolinea come la Premier sia stata ampiamente criticata per un gioco non considerato particolarmente “spumeggiante” in questa stagione, e che abbia trovato il suo simbolo nella vittoria dell’Arsenal di Arteta. Un calcio fatto di ostruzionismo, circolazione sterile e soprattutto palle inattive: calci piazzati, in particolare angoli e situazioni preparate.
Una tattica studiata
Riusciva a scagliare rimesse laterali anche a 40 metri di distanza, tese, veloci e soprattutto pericolose. Nella stagione 2008-2009 il “fenomeno Delap” esplose: i gol nati dalle sue rimesse o dalle situazioni di caos conseguenti furono ben 9, circa il 25% dei gol segnati dallo Stoke quell’anno (38 totali).
Un aneddoto: nel corso del match contro l’Hull City, il portiere Myhill scelse volontariamente di concedere un calcio d’angolo allo Stoke City pur di evitare una rimessa laterale. Capito? I portieri avversari erano così terrorizzati da preferire un calcio d’angolo ad una sua rimessa laterale.