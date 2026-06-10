“Allegri ha molta fiducia nella rosa del Napoli, la considera adatta a diverse soluzioni” (Sky)

Manna dovrà sfoltire la rosa del Napoli

A Sky Sport 24 collegamento in diretta con Luca Marchetti esperto di calciomercato. Marchetti ha fatto il punto anche sul Napoli.

Ecco le sue parole:

“In questo fase di mercato il Napoli ha come priorità quella di abbassare il peso economico della gestione della rosa. Ancor prima di effettuare alcune operazioni in entrata come quella del terzino destro. Sono rientrati anche undici giocatori dai prestiti, alcuni molto importanti come ad esempio Lucca e Lang. In rosa ci sono pure giocatori che sono rimasti fino all’ultimo giorno e anche per infortuni non sono stati centrali, su tutti Lukaku. La prima opera di Manna in questa prima fase del mercato sarà quella di sfoltire. Al di là di quelle che sono le idee tecnico-tattiche di Allegri che ha fiducia nella rosa e la ritiene anche adatta a diverse soluzioni”.

Allegri potrebbe rivalorizzare Lukaku

Da studio gli chiedono: Lukaku secondo può restare o l’ingaggio alto lo allontana?

La risposta di Marchetti: “Secondo me ad oggi è più che facile che vada via piuttosto che resti”.

Da studio: peccato perché Allegri potrebbe rivalorizzarlo.

Riprende Marchetti: “Ti dico, un paio di settimane fa Gianluca Di Marzio ha intervistato Lukaku,. E lui, in maniera non credo troppo furbesca, ha detto che a Napoli si è sempre trovato bene, benissimo con la città e non ha nessuna intenzione di andare via. Poi in realtà il suo procuratore Federico Pastorello ha dato che bisognerà trovare una soluzione. Bisognerà capire anche quale sarà l’impatto col nuovo allenatore. Abbiamo visto Lukaku da vicino: è in formissima, adesso lo vedremo al Mondiale. A proposito di giocatori che al Mondiale possono avere una chance in più rispetto a quelle che hanno avuto in campionato”.