Allegri al Napoli, la benedizione di Lavezzi: “Farà bene, è un vincente. La pallonata? Cose di campo”

Il Pochi intervistato da Nicolò Schira su Tuttosport parla di Kavra: "Dribbling simili ai miei? Non mi piacciono i paragoni. In comune abbiamo però lo stesso percorso tra Napoli e Parigi"

Allegri al Napoli, la benedizione di Lavezzi: “Farà bene, è un vincente. La pallonata? Cose di campo”

Db Milano 12/04/2023 - Champions League / Milan-Napoli / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Ezequiel Lavezzi

L’arrivo di Allegri al Napoli incassa l’endorsement di uno che il Maradona lo ha fatto innamorare: Ezequiel Lavezzi. Il Pocho, stella della serata “Live The Dream” a Frosinone, ne ha parlato in un’intervista a Nicolò Schira su Tuttosport, ritrovando per l’occasione un suo vecchio rivale dei tempi di Cagliari — proprio Massimiliano Allegri — e archiviando con eleganza il più famoso degli screzi.

Le parole di Lavezzi su Allegri (e quella pallonata)

Sul nuovo allenatore azzurro, Lavezzi non ha dubbi: Allegri è un grandissimo allenatore. Sono convinto che farà bene al Napoli. Max è un vincente e sa come arrivare al successo”.

Poi il ricordo che tutti aspettavano, la pallonata che il Pocho tirò ad Allegri in un Napoli-Cagliari: “Cose di campo quando c’è tensione, ma finì subito lì. Tra noi c’è sempre stato rispetto”. Un modo per chiudere il cerchio: l’ex avversario diventa, oggi, l’uomo a cui Lavezzi affida il futuro della sua squadra del cuore — quella stessa squadra che ora punta su Max dopo la svolta “dolce” e aziendalista di De Laurentiis.

Il giudizio del Pocho sulla stagione del Napoli

Prima di parlare di Allegri, Lavezzi ha promosso anche l’annata azzurra: “Il Napoli ha aperto ed è ancora dentro un ciclo vincente. Hanno conquistato il campionato meritatamente l’anno scorso e in questa stagione sono finiti secondi nonostante i tanti infortuni, vincendo comunque la Supercoppa. Il club negli ultimi anni è cresciuto davvero tanto”.

Un’analisi lucida, che tiene conto del contesto: una stagione da secondo posto segnata dalle assenze, esattamente il terreno su cui Allegri dovrà lavorare, lui che con gli infortuni ha un rapporto complicato.

Kvaratskhelia plusvalenza, kvara Psg

 

Kvaratskhelia, Almada e i gioiellini Vergara e Alisson Santos

Il Pocho si è poi tolto qualche sfizio da intenditore. Il giocatore che ama vedere oggi è uno che a Napoli ha lasciato il segno: “Mi piace tanto Kvaratskhelia. Dribbling simili ai miei? Non mi piacciono i paragoni. In comune abbiamo però lo stesso percorso tra Napoli e Parigi” — il georgiano che il Napoli, a 70 milioni, secondo noi ha praticamente regalato.

Sul talento argentino da consigliare alla Serie A, Lavezzi indica Thiago Almada: “Ha colpi straordinari”. E sui gioiellini di casa, Antonio Vergara e Alisson Santos, accostati alle sue movenze, il Pocho apre il cuore: “Stanno crescendo bene. Sono due ragazzi forti e di qualità. Possono diventare dei grandi giocatori”. Due nomi che conosciamo bene, da quando Conte li lanciò nel tridente giovane con Hojlund e da quando Vergara trascinò il Napoli nella notte delle seconde linee.