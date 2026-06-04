De Laurentiis: “Centro sportivo nessun problema”. E annuncia: la prima del Napoli sarà fuori casa, colpa dei “maledetti concerti”

Quando il discorso scivola sulle infrastrutture, De Laurentiis, nella conferenza di presentazione dei ritiri di Dimaro e Castel Volturno, cambia ritmo: poche parole, dossier archiviati. Ma è proprio da lì che esce la notizia più concreta della giornata, e riguarda lo stadio del Napoli — o meglio, il suo prato.

Centro sportivo “nessun problema”, stadio in una conferenza dedicata

Sul centro sportivo il presidente è netto: “Per il centro sportivo non c’è problema”. Una riga, per dire che il progetto procede. Sull’impianto, invece, rimanda: “Per lo stadio faremo una conferenza”. Un tema su cui De Laurentiis si muove da tempo, tra il progetto di un nuovo stadio da 70mila posti sui terreni della Q8 e l’inchiesta per abuso edilizio al Maradona. E rivendica continuità: “State tranquilli fin tanto che vedrete la mia faccia presente”.

La prima fuori casa: “Colpa dei maledetti concerti”

L’annuncio vero arriva in coda, e pesa: “La prima partita, già vi annuncio, il Napoli la giocherà fuori casa, perché devo dare tempo di rifare il prato dopo i maledetti concerti”. Il Maradona usato come arena per la musica live, e il campo che ne paga il conto: è la fotografia di un impianto comunale che il club non controlla del tutto, e che resta il vero tallone d’Achille economico. Non a caso sugli incassi da stadio tra Inter e Napoli c’è un abisso: senza una casa moderna e gestita in proprio, l’ambizione resta a metà.

Stillitano, e la fiducia ad Allegri

In mezzo, l’aneddoto. De Laurentiis racconta di Charlie Stillitano, l’italo-americano delle tournée estive: “Ogni anno mi offre 4-5 milioni per andare in giro per il mondo. Ho sempre rifiutato. L’ultima volta ho chiesto 15 milioni netti più le spese e sono scomparsi”. Tradotto: niente passerelle pre-campionato a basso prezzo. Poi la blindatura del nuovo tecnico: “Abbiamo un nuovo allenatore. Vogliamo dargli tempo di ambientarsi, di conoscere gli uomini della società, i calciatori”. Una scelta di pazienza che si lega a quel “colpo da monarca illuminato” con cui abbiamo letto l’arrivo di Allegri. E un richiamo all’esperienza: «Ho vinto il tricolore anche con un allenatore che in Italia non aveva vinto nulla, lo aveva vinto in Russia» — riferimento a Spalletti, campione con lo Zenit. Obiettivi? “Per me è importante sia il campionato che l’Europa”.