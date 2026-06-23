Affare Gila, il Napoli non vuole cedere Rafa Marin alla Lazio

I tifosi del Napoli stanno aspettando ancora l’ufficialità dell’ingaggio di Massimiliano Allegri. Nel frattempo, Giovanni Manna sta spingendo sempre di più per acquisire Gila della Lazio. Anche se Claudio Lotito, visto che il 50% dell’incasso dalla cessione del giocatore spetta al Real Madrid, continua a chiedere quasi 30 milioni di euro per cedere il suo difensore centrale. Per convincere il patron capitolo a dare il via libera all’operazione, il Napoli potrebbe inserire sia i prestiti di Lorenzo Lucca che di Rafa Marin. Proprio su quest’ultimo bisogna registrare alcune indiscrezioni.

Il Napoli considera Rafa Marin un giocatore importante, ma occhio a possibili sorprese

Secondo quanto riportato dalla redazione de ‘Il Napolista’, la Lazio ha sì proposto il nome del calciatore che ha giocato nell’ultima stagione al Villarreal, ma il Napoli avrebbe detto no. Rafa Marin sarebbe considerato dal club partenopeo come un elemento importante per rinforzare il reparto difensivo. Lo stesso Giovanni Manna considera il classe 2002 un profilo su cui puntare per il Napoli della prossima stagione. Tuttavia, come tutti sanno, nel calciomercato tutto può cambiare.

Se dare in prestito Rafa Marin dovesse diventare l’unica strada per arrivare a Gila, infatti, il Napoli potrebbe comunque dare il proprio consenso al suo inserimento per chiudere un’operazione su circa 20 milioni di euro più la cessione a titolo temporaneo dei cartellini di Rafa Marin (per l’appunto) e Lorenzo Lucca. La cosa certa è che il Napoli ha tutta la voglia di chiudere l’arrivo di Gila, considerato il profilo perfetto per rinforzare in maniera importante il proprio reparto arretrato.