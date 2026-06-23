La nuova vita di Rafa Marin: Allegri crede in lui, piace anche a Gattuso (ahia)

Un difensore per un difensore? È quello che potrebbe accadere tra Napoli e Lazio, impegnate a trattare per Gila. Il Napoli ha già l’accordo con Mario Gila e la Lazio ha messo gli occhi su Rafa Marín, di ritorno dal Villarreal. Gli azzurri, dal canto loro, dovranno decidere cosa fare, in quanto credono molto in quest’ultimo. Il punto di Matteo Moretto.

Napoli-Gila, la Lazio apprezza Rafa Marin

Riporta Moretto:

Rafa Marin torna a Napoli, come già abbiamo raccontato dopo l’esperienza al Real, torna perché il Napoli comunque crede in lui e Allegri crede in lui. La Lazio ha proposto il nome di Rafa Marin nell’operazione Mario Gila. Quindi Rafa Marin comunque piace alla Lazio, è un calciatore che comunque è stimato sia da Gattuso sia dal club biancoceleste. Poi bisogna capire quale sarà la volontà del Napoli, se accettare di aprire a dei dialoghi più ampi oppure no.

Quindi ad oggi più che altro Mario Gila ha un accordo con il Napoli, già l’abbiamo detto, Mario Gila spinge per andare a Napoli, i club stanno discutendo, la cifra comunque non dovrebbe essere inferiore ai 20 milioni di euro.

La Lazio ha proposto in questi dialoghi con il Napoli il nome di Rafa Marin, quindi vedremo se poi la situazione può andare avanti o meno.

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