Sondaggio Istituto Piepoli: il 62% dei tifosi del Napoli vogliono Allegri, il 23% Italiano

Non bisogna mai confondere l’isteria da social con la realtà. Sui social agisce un numero limitato di persone, che verosimilmente hanno molto a tempo a disposizione. Ci si illude che facciano massa critica, in realtà il loro peso specifico è molto basso. Però a livello virtuale incidono. Ne abbiamo avuto un esempio a proposito di Antonio Conte. I leoni da tastiera sono stati da sempre molto critici nei confronti di Antonio Conte e soprattuto del suo presunto non gioco. La stragrande maggioranza dei sostenitori azzurri, invece, avrebbe ovviamente voluto la permanenza del tecnico salentino. Che domenica al Maradona è stato sommerso dagli applausi dei tifosi che per tutta la stagione hanno sostenuto con convinzione lui e la squadra.

Il tracollo del Milan è molto ma molto strano, le persone lo hanno capito

L’isteria da social ha prodotto l’illusione di un clima incandescente nei confronti di Allegri. A ben vedere, persino sui social, a leggere qua e là sono non pochi i tifosi ragionevoli che preferirebbero Allegri come successore di Conte. Sono gli stessi che hanno capito perfettamente che cosa è accaduto al Milan negli ultimi due mesi. Il tracollo del Milan non è affatto di natura tecnica. Basta ricordare che il tecnico livornese e Ibrahimovic sono quasi venuti alle mani e che l’altra sera a San Siro al momentaneo gol del vantaggio rossonero con Saelemaekers nessuno dirigente del Milan (tranne Tare) ha esultato. Il tracollo del Milan, dieci punti nelle ultime dieci giornate dopo aver vinto il secondo derby, è una storia la cui verità emergerà nel tempo. Ma chi ha neuroni per comprendere e decrittare, ha già capito tutto.

Terzo Roberto Mancini al 15%

Tornando al sondaggio e alle opinioni dei tifosi del Napoli, ieri sera al Processo del Lunedì hanno mostrato un sondaggio commissionato all’Istituto Piepoli (presieduto da Livio Gigliuto) sulle preferenze dei sostenitori azzurri per il futuro in panchina. E i risultati sono stati schiaccianti. Ha vinto Massimiliano Allegri con il 62%. Il livornese ha nettamente distanziato Vincenzo Italiano fermo al 23%. Terzo Roberto Mancini con il 15%. I tifosi non sono stupidi. Sono tifosi tante persone che sui social non ci sono. Che temono fortemente che con Italiano il Napoli potrebbe tornare la squadra simpatia. Meglio l’antipatico Allegri uno che fa paura al fronte del Nord dove non a caso fanno tutti il tifo per Italiano.