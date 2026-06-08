Sarà Fabregas il prossimo allenatore del Barcellona

Fabregas, il Barcellona si porta avanti

Il Barcellona si porta avanti. E sta già facendo il casting per il dopo Flick. Il giornale madridista As non ha dubbi: nel 202 sulla panchina dei catalani ci sarà Cesc Fabregas che nel Barcellona è cresciuto anche se gran parte della sua carriera l’ha avuta in Premier League tra Arsenal e Chelsea.

Fabregas è l’allenatore del momento. Oggi è stato intervistato da Walter Veltroni sul Corriere della Sera anche se Cesc non ha brillato per idee originali: le solite tirate sui giovani che stanno sempre col telefonino in mano. Roba da anziani ai giardinetti. Nel calcio, però, pare che sia un innovatore. Di certo ha ottenuto un risultato storico: ha portato il Como in Champions League.

È il motivo per cui il quotidiano Diario As scrive che è il candidato numero uno per sostituire Hansi Flick quando deciderà di salutare il Barça.

Prosegue As:

L’allenatore del Como, secondo il podcast ‘Barça Reservat’ di Catalunya Ràdio, ha il consenso assoluto della direzione sportiva guidata da Deco.

Il ruolo di Echevarría ex cognato di Laporta

Fabregas sarebbe stato già sondato. Il contratto di Flick scade nel 2028, anche se potrebbe scattare un’opzione per allungare al 2029.

As scrive che il Barcellona ha inviato un emissario a Como per chiudere la proposta. L’emissario è stato Alejandro Echevarría braccio destro di Joan Laporta e Deco: ha avuto il compito di “bloccare” Cesc dal 2028.

Escluso invece Luis Enrique sia per le cifre del suo ingaggio sia per le sue modalità di gestione dello spogliatoio. Non vuole interferenze, nemmeno quella di Alejandro Echevarría che ha questo compito nel Barça.

L’ex cognato di Joan Laporta è oggi considerato una presenza indispensabile per la gestione dello spogliatoio.