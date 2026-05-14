Polveriera Milan, rottura Allegri-Ibrahimovic che chiama i calciatori per consigli tecnici

Il Milan è una polveriera. Tutti contro tutti. Max Allegri ha rotto e litigato con Ibrahimovic e a fine stagione andrà via. Il racconto del Corriere della sera è denso di notizie e rende l’idea dell’impresa del tecnico livornese, altro che crisi di gioco come sentiamo ripetere dai numerosi oliatori di Allegri (peraltro muniti tutti di microfono) che sono a giro nel Paese. Parlare di calcio ormai in Italia è diventato impossibile. Non solo di calcio peraltro.

Il Corriere della Sera, con Monica Colombo, scrive un pezzo molto informato in cui dà conto della rottura tra i due che non si sono mai amati, del prossimo addio del tecnico qualunque sia la conclusione del campionato.

La rottura dopo la sconfitta di Napoli

La rottura è avvenuta dopo la sconfitta di Napoli.

La miccia che fa esplodere un alterco durissimo è la scelta del terzo portiere da inserire nella rosa del prossimo anno. Un pretesto secondario eppure sufficiente da accendere in un amen animi già surriscaldati. Volano parole grosse e da quel momento Ibra non si vede più a Milanello e a San Siro è ricomparso solo di recente.

Allegri è riuscito a tenere tutto sotto il materasso per quasi tutta la stagione. Quasi.

Ibrahimovic parla spesso con Cassano che attacca sempre Allegri

Acciughina ha scoperto

che Ibra ha frequenti colloqui con Antonio Cassano, uno dei principali detrattori del gioco del Milan nel corso della trasmissione su Twitch «Viva el futbol». Non solo. È emerso che il senior advisor di Redbird non si limita a suggerire alla proprietà indirizzi strategici di gestione del club ma ultimamente, dopo il calo di risultati, ha iniziato a telefonare a Fofana e Leao fornendo loro consigli tattici. Morale: se già prima Rafa era preda di una involuzione tecnica inspiegabile, ora è in confusione totale…

Av3va chiesto una punta a gennaio ma gli hanno detto che non c’erano soldi, salvo poi trovare 30 milioni per Matera che fu trattato direttamente da Furlani (Tare non ne sapeva niente). Questo è il Milan. Allegri lascerà e potrebbe finire in Nazionale. Malagò vuole lui o Conte per il post Gattuso.