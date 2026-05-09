Serie A, cinque squadre in tre posti Champions: la giornata che può decidere tutto

Occhi puntati su Milan-Atalanta e Lecce-Juventus. La Cremonese deve battere il Pisa già retrocesso e sperare che il Lecce perda contro Spalletti per poi giocarsi tutto contro Udinese e Como nelle ultime due (il Lecce avrà Sassuolo e Genoa)

Cinque squadre in tre posti, con distanze minime: Napoli 70, Milan 67, Juventus 65, Roma 64, Como 62. La 36ª giornata di Serie A può cambiare tutto nella corsa Champions, e il calendario propone incroci che sembrano fatti apposta per creare caos. Tre posti per cinque squadre (ma il Napoli è già virtualmente dentro), con distanze minime o comunque basse.

Milan-Atalanta, la partita più pericolosa

Il turno è già iniziato con Torino-Sassuolo 2-1, risultato che porta il Toro a 44 punti e frena il Sassuolo a 49, ma il cuore vero della giornata arriva adesso. Il calendario propone Cagliari-Udinese, Lazio-Inter, Lecce-Juventus, Verona-Como, Cremonese-Pisa, Fiorentina-Genoa, Parma-Roma, Milan-Atalanta e Napoli-Bologna. La partita più pesante, forse, è Milan-Atalanta. Il Milan è terzo con 67 punti, ma non può sentirsi tranquillo; ha perso quattro delle ultime sette partite e ha segnato appena un gol nelle ultime cinque. Se Allegri non vince (tra l’altro in un clima già di contestazione aperta), la zona Champions smette di essere una posizione da difendere e la squadra rischia un po’ di panico. Dietro, infatti, Juventus e Roma sono vicinissime, e anche il Como continua a rappresentare una minaccia (proprio ieri la notizia dell’autorizzazione Uefa per il Mapei, che sarà lo stadio eventuale delle competizioni europee).

Lecce-Juve, dove salvezza e Champions si incrociano

Lecce-Juventus è l’altro snodo La Juve, quarta a 65, non può permettersi un passo falso perché la Roma è a un solo punto e il Como a tre. Ma il Lecce, con 32 punti, gioca per la salvezza: ha quattro lunghezze sulla Cremonese, ferma a 28, e una vittoria contro i bianconeri potrebbe quasi blindare la permanenza in A. La Cremonese, invece, ha una sola strada: battere il Pisa, già retrocesso insieme al Verona, e sperare che il Lecce non faccia risultato.

Roma e Como, gli assalti dal basso

Occhio poi a Verona-Como e Parma-Roma. Il Como di Fabregas, a 62 punti, gioca contro una squadra già retrocessa e può mettere pressione a tutti: vincendo salirebbe a 65.. La Roma, invece, va a Parma con 64 punti e con la possibilità di trasformare la corsa Champions in un assalto vero: se vince, sale a 67 e costringe Milan e Juve a rispondere. Napoli-Bologna, lunedì sera, chiuderà tutto. Il Napoli parte da 70 punti e ha la possibilità di blindare quasi definitivamente la Champions, giocando conoscendo già tutti i risultati delle rivali.