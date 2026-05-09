Il Napoli riscatterà Hojlund (44 milioni allo United) non appena sarà aritmetica la qualificazione in Champions

Il Napoli ha preso Hojlund quando l’estate ha iniziato a cambiare, nel mezzo di un mercato oggi considerato disastroso. Forse il danese è l’unica luce positiva insieme ad Alisson (preso preso a gennaio ndr). L’infortunio di Lukaku ha cambiato il mercato (direi per fortuna: o Conte sarebbe rimasto con Lukaku-Lucca per un anno). Così è nata l’operazione con il Manchester United: accordo raggiunto a fine agosto, ufficialità arrivata il 1º settembre 2025, con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Il Napoli ha messo sul tavolo 6 milioni per il prestito oneroso e altri 44 milioni per il riscatto, per un investimento complessivo da 50 milioni di euro. L’obbligo, secondo le ricostruzioni di mercato, è legato alla qualificazione del Napoli alla Champions League.

Date le cifre, diremmo che il Napoli ha trattato Hojlund come un patrimonio tecnico ed economico e non come un rimpiazzo (questo ha influito nella vicenda Lukaku?): centravanti classe 2003, già passato dalla Serie A con l’Atalanta, arrivato a Manchester per cifre altissime e poi finito ai margini. A lui il club azzurro ha garantito un ingaggio importante, intorno ai 5 milioni netti a stagione, cioè circa 9,25 milioni lordi, con un accordo destinato ad allungarsi in caso di riscatto. Nell’intesa è stata indicata anche una clausola rescissoria da 85 milioni, attiva dal 2027. Il Corriere dello Sport oggi scrive quindi che la partita contro il Bologna di dopodomani vale in un certo senso anche il destino contrattuale di Hojlund.