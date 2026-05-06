La bordocam di Como-Napoli svela Politano che fa il vice-allenatore con Hojlund

Il timeout di Conte a Como: quando il gioco si ferma, il lavoro inizia

Siamo a metà partita. De Bruyne e Perrone si scontrano, il centrocampista del Como resta a terra con il naso sanguinante. Il gioco si ferma. In qualsiasi altra squadra, è un momento morto. Per Conte è un’opportunità. Il tecnico chiama un timeout improvvisato, come un allenatore di basket: riunisce i suoi, dà indicazioni, sistema le distanze. È il Conte che noi del Napolista conosciamo bene: ogni secondo è utile, ogni pausa è un’occasione per allenare, correggere, indirizzare.

Ma la scena più significativa non la fa Conte dalla panchina. La fa Matteo Politano in campo.

Politano vice-allenatore di Conte: le istruzioni tattiche a Hojlund

Mentre il gioco è fermo, Politano si avvicina a Hojlund e gli spiega cosa deve fare. Le parole, catturate dalla bordocam di Dazn sono chirurgiche: “Devi giocare al centro sul difensore più basso. Tu vai avanti e noi attacchiamo da dietro — Kevin viene sempre, è sempre lì”.

È un’istruzione tattica completa in due frasi. Politano dice a Hojlund di attaccare la profondità contro il difensore più debole fisicamente, garantendogli che De Bruyne lo cercherà con il passaggio e che le ali attaccheranno gli spazi alle sue spalle. Non è un suggerimento tra compagni: è un piano di gioco, trasmesso con la lucidità di chi ha interiorizzato il sistema Conte al punto da saperlo insegnare.

Questo è il risultato del lavoro di Conte. Lo avevamo scritto parlando della tolleranza zero del tecnico: il suo metodo si basa su regole, disciplina e idee. Quando un esterno offensivo è in grado di spiegare al centravanti come muoversi rispetto alla linea difensiva avversaria, significa che il sistema non è solo studiato: è assimilato. Politano non ripete una frase sentita in allenamento. Legge la partita in tempo reale e comunica la soluzione al compagno.

Conte urla dalla panchina: “Perché la ridai? Gioca, gioca!”

Il secondo momento rivelatore arriva subito dopo. Quando il gioco sta per riprendere, Politano si prepara a restituire il pallone al Como — il gesto sportivo di default quando il gioco si ferma per un infortunio. Dalla panchina, Conte urla: “Perché la ridai? Gioca, gioca!”.

Non è maleducazione. È Conte. Ogni pallone è un’opportunità, ogni restituzione è una scelta che va valutata, non automatizzata. La panchina del Como risponde con un applauso ironico, e da lì nasce lo scambio di scintille tra Conte e Fabregas che ha caratterizzato tutta la partita.

La bordocam di Dazn di Como-Napoli, alla fine, racconta tre cose: che Conte non smette mai di allenare, nemmeno durante un’interruzione di gioco; che Politano è diventato un prolungamento del cervello tattico dell’allenatore; e che Hojlund, nonostante una partita senza gol, ha un compagno che gli insegna come muoversi in tempo reale. Il risultato è stato 0-0. Ma il lavoro che c’è dietro quello 0-0 vale più di molte vittorie.

Conte contro Fabregas: “Che volete?”

A completare il quadro c’è il teatro del nervosismo tra le due panchine, un campionario di puro agonismo catturato sempre dai microfoni.

Il “gioca, gioca” urlato a Politano è stato infatti solo l’antipasto di un duello rusticano con Fabregas, scandito da provocazioni a distanza (“Cesc, che volete?”, gli ringhia Conte dopo un fallo).

Il capolavoro del cinismo azzurro arriva però all’83’: Jesus Rodriguez cade in area reclamando un rigore, il Napoli se ne infischia dell’uomo a terra, ribalta l’azione e sfiora il gol colpendo il palo con lo stesso Politano. Fabregas esplode di rabbia e va a chiedere conto della mancata sportività a Conte, pur mantenendo toni “educati”. Ma la risposta è già nei fatti: nel sistema di valori del nuovo Napoli, il fair play è un lusso che si lascia volentieri agli avversari.