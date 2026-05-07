L’autodistruzione del Real Madrid: Valverde trauma cranico dopo il pugno di Tchouameni

È il momento più basso della storia del club: ci sarà una rivoluzione, lo spogliatoio dovrà essere bonificato

È il momento più basso della storia del Real Madrid? È probabile. Non sappiamo se sia mai accaduto che un calciatore sia finito all’ospedale per trauma cranico in seguito a un pugno ricevuto da un compagno di squadra nello spogliatoio. È accaduto adesso. Valverde è finito all’ospedale per un cazzotto ricevuto da Tchouameni, l’uruguaiano è caduto a terra e ha sbattuto la testa. Dovrà stare a casa quattordici giorni. Salterà il Clasico. Ma ormai il Real Madrid è bello che andato.

El Paìs scrive di fine dei tempi, cita la Bibbia. Scrive che a Valdebebas il processo di implosione è scoppiato giovedì, quando Federico Valverde è finito in ospedale dopo una rissa con Aurélien Tchouameni, il continuo di quella che avevano avuto il giorno prima.

Ci sarà una rivoluzione, lo spogliatoio va bonificato

Per il quotidiano spagnolo la rissa tra Valverde e Tchouameni ha segnato il botto finale di un processo di degrado interno che dura da tempo.

El Paìs cita le vacanze in Sardegna di Mbappé, Álvaro Carreras che scrive di essere stato aggredito da Rüdiger. Ricorda che Carlo Ancelotti aveva definito molto sano lo spogliatoio del Madrid.

All’orizzonte potrebbe esserci una rivoluzione, lo spogliatoio va bonificato. Il Real Madrid è all’anno zero. Sono costati molto gli addii di Nacho, Kroos e Modric.