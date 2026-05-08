Caso arbitri, Schenone (addetto arbitri Inter) sentito dai pm tre ore

Giornata cruciale per l’inchiesta arbitri, con il pubblico ministero Maurizio Ascione che sta ascoltando il club manager referee dell’Inter Maurizio Schenone in qualità di testimone. Dopo, ascolterà Dino Tommasi, attuale responsabile della designazione arbitrale dopo l’autosospensione di Rocchi.

Schenone è stato convocato come persona informata sui fatti e non risulta al momento indagato. Stranamente oggi non c’era una riga né sul Corriere della Sera né sulla Gazzetta a proposito di Schenone in Procura.

Schenone in Procura: i dettagli

L’audizione è iniziata alle 10:30 e Schenone è rimasto dentro fino alle 13:40. Secondo l’ipotesi della Procura, nell’incontro avvenuto a San Siro il 2 aprile 2025 — ritenuto potenzialmente collegato a una possibile influenza sulle designazioni arbitrali favorevoli all’Inter — sarebbe stato presente anche l’allora designatore Gianluca Rocchi, oggi indagato e autosospeso, insieme al referee club manager nerazzurro. Circa un’ora fa è arrivato in Procura anche Dino Tommasi, neo designatore arbitrale. Sarà ascoltato anche lui.

Verrà ascoltato anche Antonio Zappi, ex presidente dell’Aia, squalificato per 13 mesi per le pressioni effettuate per ottenere le dimissioni dei designatori di Serie C e D Ciampi e Pizzi.