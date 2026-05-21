Sarri non è convinto di Napoli, troppe pretese e pochi soldi per il mercato

Per il Corsera da ieri le certezze di Sarri hanno iniziato a vacillare. E poi a Napoli avrebbe due fantasmi: Conte e il Napoli dei 91 punti. Occhio al terzo incomodo Italiano

Sarri non è convinto di Napoli, troppe pretese e pochi soldi per il mercato

Dc Roma 14/02/2026 - campionato di calcio serie A / Lazio-Atalanta / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Maurizio Sarri fa il prezioso. Inebriato anche lui da un incomprensibile e immotivato corteggiamento congiunto da parte di Atalanta e Napoli, ora alza il tiro. Giustamente. Ha preso atto della realtà. E la realtà è che incredibilmente Atalanta e Napoli si sono ritrovati a inseguirlo, come se stessimo parlando di Guardiola. I misteri del football.  Fatto sta che, come scrive il Corriere della Sera oggi, Sarri non è più convinto di venire a Napoli. Dovrebbe confrontarsi col Napoli di Conte (che è arrivato primo e forse secondo) e col suo vecchio Napoli di cui tanti napoletani sono ancora innamorati (evitiamo qualsiasi forma di commento).

Sarri ci sta pensando persino troppo, De Laurentiis indispettito

Ma a 67 anni, il Comandante ci sta pensando. Pure troppo. De Laurentiis è indispettito dal suo nicchiare. Allo stesso tempo Manna va a cena con Allegri. E sullo sfondo resta Italiano il terzo incomodo che stavolta potrebbe centrare l’obiettivo.

Napoli mercato Costo del lavoro allargato de laurentiis stadio di proprietà Nuovo stadio del Napoli

Scrive il Corriere della Sera con Monica Colombo e Monica Scozzafava che

“Ieri le certezze del Comandante hanno iniziato a vacillare. Il Maestro ha infatti due proposte sul tavolo: la prima, di Aurelio, ha i contorni del romanticismo e dell’ambizione più spinta. Va da sé che il dispendio energetico a livello nervoso sarebbe notevole e la voce in capitolo in tema di mercato ridotta. Ecco perché è tentato di optare per il lido sereno di Bergamo”.

A Bergamo ritroverebbe Giuntoli. La piazza è più tranquilla. E non c’è il fantasma di Conte.