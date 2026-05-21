Sarri da ieri è più distante dal Napoli

Doveva essere la giornata del via libera di Sarri al Napoli. Non dell’annuncio ufficiale ma del via libera sì. E invece la giornata dell’avvicinamento si è trasformata nella giornata dell’allontanamento. Maurizio Sarri e Napoli oggi sono più distanti. Poi, tutto può accadere. Ma è la fotografia della realtà ed è la fotografia che scatta anche il Corriere dello Sport. Aggiungiamo che Aurelio De Laurentiis si sarebbe aspettato una diversa reazione da parte dell’ambiente al nome del tecnico dei 91 punti. Invece molti hanno storto il naso, tanti sono gli scettici. Il passaggio da Conte a Sarri è traumatico, è inutile negare l’evidenza.

Scrive il Corsport con Fabio Mandarini che

“la situazione tra il Napoli e Sarri è diventata più scomoda ieri, al culmine di una giornata in cui la posizione dell’allenatore scelto per sostituire Conte non è cambiata rispetto a martedì. O comunque non è cambiata in meglio”.

Sarri si sentirebbe più sicuro a Bergamo

Il Comandante non ha sciolto i suoi dubbi. Peraltro – aggiungiamo – si aspettava una telefonata da parte di De Laurentiis, telefonata che non è mai avvenuta. Segno che anche il presidente è dubbioso. È nella fase di valutazione. Non ha ancora deciso. E poi c’è la maxi-offerta dell’Atalanta che gli offre soldi (3,5 milioni netti), un triennale e tutte le carinerie dei Percassi e di Giuntoli. Chi glielo doveva dire che il nono posto con la Lazio lo avrebbe trasformato nell’uomo mercato?

Per il Corsport il pressing dell’Atalanta

“ha creato un solco importante e ampliato le distanze. E così quella deputata a diventare la giornata dell’avvicinamento, s’è invece trasformata in quella dell’allontanamento. Dire che da ieri Sarri sia più distante dal Napoli significa fotografare la realtà: probabilmente oggi sarà più chiaro se

il revival salterà definitivamente, ma di certo non sono stati compiuti quei passi che il club s’aspettava”.