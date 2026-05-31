Rabiot ha detto sì ad Allegri: il Napoli sogna il centrocampo con McTominay

Il Napoli di Allegri ha messo gli occhi su Adrien Rabiot, e la novità è che il francese avrebbe risposto presente. A rivelarlo è Alfredo Pedullà, che su X aggiorna il quadro di una pista nata dal feeling tra il centrocampista e il suo ex allenatore alla Juventus. Una mossa che, se andasse in porto, ridisegnerebbe il cuore del centrocampo azzurro.

Le parole di Pedullà sono nette:

“Rabiot ha dato la disponibilità ad Allegri. Il Napoli lo aveva sondato anche ai tempi dell’OM, ma il Milan ha sempre avuto la precedenza. Adesso bisognerà aspettare le decisioni del club rossonero quando saranno stati risolti gli altri problemi”.

Tre messaggi chiari: il giocatore vuole Allegri, il Napoli c’è da tempo, ma davanti agli azzurri c’è il muro rossonero.

L’erede di Anguissa accanto a McTominay

La logica dell’operazione è tutta nel disegno tattico di Allegri. Rabiot andrebbe a occupare la casella che sta per liberarsi: quella di Frank Anguissa, ormai ai margini e con le valigie pronte. Come abbiamo raccontato, il Galatasaray bussa e il Napoli ha fissato il prezzo del camerunese a 20 milioni: la sua partenza aprirebbe lo spazio — tecnico ed economico — per il colpo francese.

Nel nuovo centrocampo, Rabiot affiancherebbe Scott McTominay, il perno scozzese che Allegri vuole tenere al centro del progetto. È l’idea che avevamo anticipato qui: se Anguissa lasciasse, Allegri vorrebbe proprio Rabiot. Due mezzali fisiche, di gamba e di inserimento, perfette per il Napoli che riparte dal 4-3-3 di Allegri.