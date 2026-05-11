Anguissa, il Galatasaray bussa: il Napoli fissa il prezzo a 20 milioni

Frank Anguissa e il Napoli sono ai ferri corti per il rinnovo del contratto: un’impasse che, secondo le indiscrezioni di Nicolò Schira, potrebbe portare alla cessione definitiva del camerunense già in estate.

Frank Zambo Anguissa, motore instancabile del centrocampo nell’anno del terzo e quarto scudetto, non è più considerato un intoccabile. Il Napoli sta ridisegnando i propri equilibri in vista della prossima stagione e, secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Nicolò Schira, la società sarebbe disposta a valutare con attenzione offerte intorno ai 20 milioni di euro. Una cifra che riflette la volontà del club di monetizzare su un profilo esperto prima che le dinamiche contrattuali inizino a pesare eccessivamente sulle strategie future.

Il nodo del rinnovo e l’interesse del Galatasaray

Il fulcro della questione è il contratto in scadenza nel 2027. Nonostante ci sia ancora tempo formale, i dialoghi per il rinnovo sono finiti su un binario morto, con le parti distanti sulle cifre del possibile prolungamento. Aurelio De Laurentiis non sembra intenzionato a forzare la mano, preferendo la via della cessione immediata di fronte a una proposta congrua. In questo scenario si è mosso con decisione il Galatasaray, ma il mediano camerunense conserva ancora estimatori in diversi campionati europei, attratti dalla sua esperienza internazionale.

Com’è andata l’ultima stagione?

Le statistiche dell’ultima stagione raccontano di un giocatore che ha mantenuto un’altissima affidabilità nella gestione del possesso, con una precisione nei passaggi che si attesta sull’88%. Il suo calo non va letto come un declino atletico irreversibile, ma come il riflesso di un’annata collettiva complicata. Del resto, Anguissa non è mai stato un centrocampista votato alla fase offensiva o alla finalizzazione; il suo valore è sempre risieduto nella capacità di fare legna e garantire equilibrio tattico. Proprio questa sua natura di incontrista puro resta il suo miglior biglietto da visita sul mercato: un profilo che, sebbene non garantisca gol o assist, rimane un asset prezioso per chi cerca fisicità e protezione davanti alla difesa.