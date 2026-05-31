Rabiot apre al Napoli: decisivo il rapporto con Allegri

Ci sono amori che non possono proprio fare a meno di non finire: una prova l’abbiamo avuta già due anni fa, quando Conte, neo allenatore del Napoli, come primo acquisto chiese il suo uomo di fiducia: Romelu Lukaku. Allegri, da parte sua, ha anch’egli un altro uomo di fiducia: Adrien Rabiot.

E proprio il francese ha dato apertura a seguire nuovamente il tecnico livornese, questa volta ovviamente a Napoli. Ne parla Pedullà.

Il duo Allegri-Rabiot ai piedi del Vesuvio

Spiega Pedullà:

“Tra Adrien Rabiot e Allegri esiste un filo diretto e c’è una chiara apertura da parte del centrocampista a seguirlo ovunque vada.

Rabiot seguirebbe Allegri in capo al mondo, perché tra i due esiste un rapporto speciale e particolare. Allegri è stato determinante per la sua carriera, inutile ribadire cose già note, soprattutto per il suo arrivo in Italia, quando già altre società erano interessate.”

Commovente.

Un retroscena risalente all’estate scorsa

Continua Pedullà:

“Il Napoli (l’estate scorsa, ndr) aveva già provato a inserirsi in quella fase, anche grazie al rapporto tra il direttore sportivo Manna e il giocatore, risalente ai tempi della Juventus. Tuttavia, in quelle settimane Rabiot non stava lasciando il Marsiglia e, quando ha poi deciso di partire, ha scelto il Milan.”

Infine:

“In generale, si tratta di un “fuggi fuggi” difficile da frenare: si può dire “per cedere Rabiot chiedo 40 milioni”, ma la realtà è che, quando un calciatore non vuole più restare, qualunque cifra diventa relativa e si finisce comunque per perderlo, senza grande margine di resistenza.”