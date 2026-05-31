Aprire un ciclo del Napoli quando l’obiettivo è lo scudetto: la sfida che racconta Antifutbol
Il ciclo del Napoli di Conte è finito presto. O forse al momento giusto. Mail punto è: non è il ciclo di Conte a essersi esaurito, è la capacità del club di incubare cicli tecnici che si è ridotta a due stagioni.
Il ciclo del Napoli firmato Antonio Conte si è chiuso prematuramente. O forse, a guardarlo bene, si è chiuso esattamente quando doveva: il tecnico salentino aveva ottenuto quanto serviva — uno scudetto, una Supercoppa, un secondo posto — e la sua esperienza era arrivata a maturazione. È la lettura più semplice. Ma ce n’è una più scomoda, e più interessante, che vale la pena ribaltare: forse non era il ciclo di Conte a essersi esaurito. Forse è la capacità della SSC Napoli di incubare cicli tecnici a essersi accorciata.
I numeri raccontano una tendenza chiara. Dopo Reja e Mazzarri, rimasti circa quattro stagioni ciascuno, e Sarri, fermo a tre, la permanenza media in panchina si è ridotta a due anni. Eppure parliamo di un Napoli che con Conte ha vinto uno scudetto definito da molti un capolavoro più che un miracolo. Allora perché un ciclo virtuoso si interrompe così in fretta?
Cos’è davvero un ciclo nel calcio
La puntata 7 di Antifutbol parte proprio da qui, da una definizione. Un ciclo, sostiene il podcast, è un fenomeno che si rappresenta in un diagramma a tre assi: i primi due sono «qualità del gioco» e «risultati», ma il terzo — il più importante — è il tempo. Ed è esattamente l’asse su cui Napoli ha smesso di poter contare.
Perché un ciclo, per definizione, ha bisogno di tempo: tempo per costruire, per sbagliare, per consolidare. È quello che ai tempi avevano avuto allenatori come Reja, che a Napoli si dimise più volte salvo rientrare con una telefonata di De Laurentiis, o lo stesso Mazzarri, il cui Napoli crebbe gradualmente — al punto che oggi diciamo che Italiano somiglia al primo Mazzarri, ma sono passati diciassette anni e il club è cambiato.
Il paradosso dello scudetto come obiettivo minimo
Qui sta il cortocircuito. In pochi anni la piazza è passata dal considerare lo scudetto un sogno quasi irrealizzabile a viverlo come l’obiettivo minimo stagionale. È una conquista straordinaria, ma ha un prezzo: quando il successo diventa la norma, il tempo a disposizione di un allenatore si comprime. Ogni stagione senza trofeo pesa il doppio, ogni dubbio diventa un processo. Non è un caso che ci eravamo chiesti se proprio dopo una stagione come questa si potesse aprire un nuovo ciclo, e che oggi parliamo già di un Napoli a fine ciclo — anche se l’ultima volta che successe, poi, arrivarono due scudetti.
Per le musiche si ringraziano gli O’Funk’Illo (Yo lo coloco) e Marco Crimaldi Buon ascolto!
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