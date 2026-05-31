Aprire un ciclo del Napoli quando l’obiettivo è lo scudetto: la sfida che racconta Antifutbol

I numeri raccontano una tendenza chiara. Dopo Reja e Mazzarri, rimasti circa quattro stagioni ciascuno, e Sarri, fermo a tre, la permanenza media in panchina si è ridotta a due anni. Eppure parliamo di un Napoli che con Conte ha vinto uno scudetto definito da molti un capolavoro più che un miracolo. Allora perché un ciclo virtuoso si interrompe così in fretta?

Cos’è davvero un ciclo nel calcio

La puntata 7 di Antifutbol parte proprio da qui, da una definizione. Un ciclo, sostiene il podcast, è un fenomeno che si rappresenta in un diagramma a tre assi: i primi due sono «qualità del gioco» e «risultati», ma il terzo — il più importante — è il tempo. Ed è esattamente l’asse su cui Napoli ha smesso di poter contare.

Perché un ciclo, per definizione, ha bisogno di tempo: tempo per costruire, per sbagliare, per consolidare. È quello che ai tempi avevano avuto allenatori come Reja, che a Napoli si dimise più volte salvo rientrare con una telefonata di De Laurentiis, o lo stesso Mazzarri, il cui Napoli crebbe gradualmente — al punto che oggi diciamo che Italiano somiglia al primo Mazzarri, ma sono passati diciassette anni e il club è cambiato.