Questa storia che Napoli voleva Sarri è un falso storico

La solita narrazione stereotipata. Sui social valanga di commenti contro l'eventuale ritorno del fu Comandante. Tra contrari alla minestra riscaldati, tifosi che non dimenticano il tradimento e chi lo considera superato

Maurizio Sarri è finito nella lista dei possibili successori di Antonio Conte al Napoli, ma il tecnico pare abbia scelto di approdare all’Atalanta, dove ritroverà l’amico ds Cristiano Giuntoli. Nei giorni scorsi, si era parlato molto di un possibile ritorno dell’allenatore sulla panchina azzurra, dopo aver guidato il Napoli nel triennio 2015-2018, aggiungendo che per i tifosi sarebbe stato gradito rivederlo nella città partenopea. Mai nulla di più falso. Rientra nella narrazione stereotipata che da sempre avvolge la città e i suoi abitanti, descritti come persone che vivono nel passato e in un universo parallelo. Non è affatto così.

I tifosi del Napoli non vogliono il ritorno di Sarri

In realtà, sono molti – moltissimi – i tifosi del Napoli che non vorrebbero la “minestra riscaldata” Sarri.

In particolare, quando abbiamo riportato le parole di Pedullà che spiegava i motivi per cui il tecnico della Lazio avesse scelto l’Atalanta, su Facebook sono arrivati numerosi commenti in cui i tifosi si mostrano sollevati da questa decisione.

Stamani il giornalista Raffaele Auriemma ha scritto su X di aver sognato un ritorno di Sarri a Napoli; successivamente, ha chiesto ai suoi follower se ne sarebbero felici. Una valanga di commenti negativi hanno inondato il post, descrivendo l’allenatore della Lazio inadeguato per la panchina azzurra. Ve ne raccomandiamo la lettura.

Ho sognato che #DeLaurentiis faceva firmare a #Sarri due anni di contratto per tornare a #Napoli. Io sarei molto felice: e voi? pic.twitter.com/fI94y0I8MU — Raffaele Auriemma (@RafAuriemma) May 22, 2026

Ci sarà sicuramente una piccola percentuale di tifosi che rivorrebbe il Comandante a Napoli, ma la storiella che vogliono propinarci di “tutti rivogliono Sarri” è falsa.