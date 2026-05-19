Fabrizio Romano: “Sarri tentato dal Napoli, ma all’Atalanta c’è Giuntoli che lo stima”

Chi sarà il nuovo allenatore del Napoli dopo l’addio di Conte? Se lo chiede anche il giornalista Fabrizio Romano, che oggi ha fatto il punto della situazione sul suo canale YouTube.

“Per Maurizio Sarri ci sono due strade ad oggi. Una porta al Napoli e questo sarebbe il suo sogno, perché lui è davvero tentato da questa possibilità e tornerebbe di corsa a Napoli qualora gli arrivasse una chiamata definitiva da parte di De Laurentiis. Sarri è molto tentato dal Napoli, ma l’altra strada lo porterebbe all’Atalanta dove arriverà Giuntoli che lo stima tantissimo. È chiaro che Napoli occupa un posto speciale nel cuore di Sarri, ma anche l’Atalanta gli propone un progetto ambizioso. Al Napoli piace anche Fabio Grosso, mentre Maresca non è mai stato candidato ed andrà al Manchester City”

Sembra oramai scontato che Antonio Conte lascerà il Napoli. Per la Gazzetta Sarri e Allegri sono alla pari favoriti ma la realtà sembra dare in pole position il toscano nato a Napoli. Sarri è incerto e la proposta del Napoli è un triennale con quota fissa 2,6 milioni di euro, più i premi per la Champions che possono portarlo a circa 3,2 milioni. Quindi il toscano nato a Napoli guadagnerebbe un terzo di Antonio Conte.