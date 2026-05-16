Pisa-Napoli, Neres torna tra i convocati

Il Napoli domani alle 12 affronterà il Pisa in campionato, per la penultima giornata, in trasferta. Agli azzurri basta una vittoria per qualificarsi aritmeticamente in Champions League. Con Kevin De Bruyne al rientro dopo un infortunio al volto e Antonio Vergara che potrebbe disputare qualche minuto in campo dopo la lesione alla fascia plantare, si rivedrà anche David Neres tra i convocati.

Neres torna tra i convocati del Napoli

Come riportato dal Corriere dello Sport:

Conte lancerà Spinazzola per lo squalificato Politano e De Bruyne per Giovane in attacco. Per il resto, tutto confermato: Milinkovic-Savic in porta; tris di marcatori centrali composto da Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno; Spinazzola e Gutierrez sulle fasce; McTominay e Lobotka in mediana; De Bruyne e Alisson nel tandem di trequartisti alle spalle di Hojlund. Neres dovrebbe tornare nella lista dei convocati e ciò significa che, ad eccezione di Politano, il Napoli si presenterà a Pisa al gran completo.

Ricordiamo che il brasiliano ex Benfica non gioca dal 14 gennaio per un infortunio alla caviglia, a cui è seguito un intervento chirurgico; prima, aveva segnato 6 gol e fornito 4 assist in 25 presenze stagionali.