Anche Politano verso l’addio (ce ne faremo una ragione)

La Gazzetta. Ha 33 anni, un ingaggio robusto, il Napoli sta lavorando al futuro con Khalaili e Zeballos, difficile che Matteo accetti un ruolo da comprimario

Anche Matteo Politano potrebbe lasciare il Napoli in estate. Politano – ricorda la Gazzetta – ha 33 anni, un ingaggio da oltre tre milioni più bonus. Diciamolo: tutto ha un inizio. una fine. È stato bravo a ritagliarsi un ruolo nel Napoli di questi anni, soprattutto grazie al sacrificio e all’abnegazione. Bisogna riconoscerglielo, ha capito di non essere Figo e ha dato tanta quantità laddove evidentemente mancava qualità. È stato bravo. Però ora il Napoli ha altri piani. Deve ringiovanirsi e tagliare il monte ingaggi. C’è anche lui tra i calciatori che potrebbero lasciare. Decideranno De Laurentiis, l’intoccabile Manna (più intoccabile di Conte, così va il mondo) e lo stesso Conte se e quando chiarirà il proprio futuro col presidente.

Politano rifiutò una ricca offerta dall’Arabia Saudita

La Gazzetta scrive che Manna sta lavorando al futuro anche sulle corsie esterne. E i nomi sono quelli di Khalaili e Zeballos.

Il quotidiano scrive che bisognerà fare chiarezza con Politano.

Un anno e mezzo fa rinunciò a una ricca offerta dell’Al Shabab per rinnovare col Napoli, ma in estate tutto è possibile. Il Napoli vuole rifarsi le ali, difficile che Politano possa accettare un ruolo da comprimario.

L’Al Shabab gli aveva offerto sette milioni netti l’anno.