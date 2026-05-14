Il comunicato ufficiale: derby alle 12 per “l’implementazione straordinaria delle misure di safety”

Binaghi non ha ceduto al calcio né agli ultras (è rimasto l'unico) e la finale degli Internazionale resta alle 17. La soddisfazione della Lega Serie A (che ha vinto)

Sarebbe stato meglio se il comunicato ufficiale della Prefettura non ci fosse stato. E invece, dopo la figuraccia, Prefettura e Questura di Roma hanno voluto dare anche una motivazione ufficiale alla resa alla Lega Serie A. E quindi allo spostamento del derby di Roma (e di tutte le altre partite della zona Champions, compresa Pisa-Napoli) alle 12 di domenica. La spiegazione ufficiale è “una implementazione straordinaria delle misure di safety previste”. Siamo oltre il grottesco. Molto più credibile Repubblica: hanno pesato le minacce degli ultrà della Roma. Hanno minacciato di non entrare allo stadio lunedì sera e quindi di dar vita a possibili scontri con i laziali (nemmeno loro entrano). Poiché lo Stato in Italia teme gli ultrà, ne asseconda i voleri.

Il comunicato (era meglio non farlo)

In ogni caso questo il comunicato ufficiale:

Roma, 14 maggio 2026 – In seguito all’invito formulato in data odierna dal Presidente del Tar del Lazio a sviluppare un confronto finalizzato all’individuazione di una soluzione condivisa in ordine alla programmazione dell’incontro calcistico Roma-Lazio, si è riunito presso la Prefettura di Roma il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, alla presenza del Sindaco di Roma Capitale, del Questore di Roma, dei Comandanti Provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, del Presidente della Lega Calcio Serie A e di altri funzionari della stessa, dei rappresentanti dell’Organizzazione degli Internazionali di tennis e dell’Amministratore delegato di Sport e Salute.

Nel corso della riunione, alla luce di un aggiornato quadro di situazione e dell’acquisito l’impegno della Lega Calcio – Serie A, dell’Organizzazione degli Internazionali di Tennis, con Sport e Salute, ad una implementazione straordinaria delle misure di safety previste, nonché ad un rafforzamento delle relative modalità attuative e di coordinamento operativo – in considerazione della concomitante presenza di eventi sportivi caratterizzati da eccezionale afflusso di pubblico e rilevanza internazionale – è stata disposta l’anticipazione dell’orario di inizio dell’incontro Roma-Lazio alle ore 12.00 di domenica 17 maggio.

Resta confermato il programma degli Internazionali di tennis, con la finale del singolare maschile prevista per le ore 17.00.

I complessi servizi connessi all’attuazione del piano safety nonché i dispositivi di sicurezza verranno rafforzati previa valutazione in sede di tavolo tecnico presso la Questura, già convocato alle 17.30 di domani.

La vittoria della Lega Serie A

Ecco il comunicato della Lega Serie A che giustamente ha il sapore della vittoria.

La Lega Calcio Serie A esprime soddisfazione per lo spirito di collaborazione e responsabilità istituzionale che ha consentito di individuare una soluzione condivisa, e da Lega auspicata fin dall’inizio, che permetterà di gestire in maniera ottimale l’afflusso e il deflusso degli spettatori della sfida capitolina e della finale degli Internazionali di tennis nella stessa area del Foro Italico.