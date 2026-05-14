Derby alle 12, decisiva la minaccia degli ultrà della Roma: in Italia comandano gli ultrà (as usual)

Repubblica conferma i nostri sospetti: ha inciso la posizione degli ultrà della Roma che avevano minacciato di non entrare allo stadio di lunedì, lasciando ipotizzare una serata di guerriglia. Chissà se hanno ideato tutto da soli

Se non ci scappasse da ridere, ci metteremmo a piangere. Ma non è il caso per qualche partita di calcio. La Prefettura ha ritirato l’ordinanza con cui aveva disposto il derby (e le altre partite Champions) per lunedì sera. Ha trovato l’accordo con la Lega Serie A, ne ha accettato la proposta e quindi si giocherà a mezzogiorno. Avevamo avuto il sospetto che avesse pesato la minaccia degli ultrà della Roma di rimanere fuori lo stadio all’Olimpico nel caso in cui si fosse giocato lunedì sera. Minacciando quindi possibili scontri con quelli della Lazio. Ora è tutto più chiaro. Ora è chiaro perché i gruppi organizzati romanisti hanno alzato il livello della minaccia e improvvisamente sono diventati attori della contesa. L’obiettivo era alzare il livello potenziale dello scontro, minacciare la guerriglia lunedì sera all’esterno dello Stadio Olimpico. Dubitiamo che i gruppi organizzati abbiano pensato a tutto in autonomia. Questo è lo stato delle cose, poi ci chiediamo come mai siamo fuori da tre Mondiali di fila. La risposta è in quel che è avvenuto in questi due giorni.

Oltre al derby alle 12 si giocheranno tutte le partite della zona Champions

Repubblica scrive:

Nella decisione ha inciso la posizione degli ultrà della Roma, che avevano minacciato di non entrare allo stadio qualora il derby si fosse giocato lunedì. Una situazione potenzialmente esplosiva, considerando che pure il tifo organizzato della Lazio resterà fuori per protesta.

È molto triste pensare che la minaccia degli ultrà riesca a condizionare e a far cambiare la decisione di Prefettura e Questura di Roma. Un’altra pagina ridicola per il nostro Paese. Non è la prima e ahinoi non sarà l’ultima. L’ennesima figuraccia di fronte al mondo calcio.

Ovviamente alle 12 di domenica giocherà anche il Napoli a Pisa.

La finale degli Internazionali di tennis invece è confermata alle 17. Il presidente della federtennis Binaghi è l’unico che non ha chinato il capo di fronte al calcio.

Qua invece il triste e ipocrita comunicato ufficiale della Prefettura.