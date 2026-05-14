Napoli, per il Pisa potrebbe essere convocato Neres

Sky Sport: "A Pisa la squadra deve far valere la sua forza e la necessità di chiudere in fretta i conti con la Champions e da lì si apriranno altri scenari"

A Sky Sport si parla del Napoli. E Francesco Modugno in collegamento da Castel Volturno dà le notizie alla vigilia di Pisa-Napoli partita che ovviamente nessuno sa quando si giocherà. Bisogna aspettare stasera per capire se ci sarà in extremis un accordo tra la Lega Serie A e la Prefettura di Roma, oppure – come immaginiamo – farà legge l’ordinanza della Prefettura della capitale che ha fissato il derby per lunedì sera alle 20.45. E di conseguenza anche le altre partite della zona Champions, compresa Pisa-Napoli.

Modugno dà notizia che Neres in extremis potrebbe essere convocato, anche se non è sicuro. Ci sarà Vergara che fin qui non ha ancora giocato dopo l’infortunio.

A Pisa partita decisiva per gli scenari futuri del Napoli

“C’è attesa, c’è necessità di sapere, c’è da monitorare quelli che stanno recuperando. Vergara può essere una risorsa a partita in corso. La notizia di oggi è Neres che potrebbe rientrare tra i convocati, chissà se per qualche minuto. Sono gli ultimi due infortunati di una lista lunghissima. Il Napoli nelle ultime quattro giornate ha portato a casa appena quattro punti. Il Napoli cerca tre punti che servono per la Champions. A Pisa la squadra deve far valere la sua forza e la necessità di chiudere in fretta i conti con la Champions e da lì si apriranno altri scenari”. Che riguardano ovviamente De Laurentiis e Conte. Di cui ha parlato oggi a Sky Sport Gianluca Di Marzio dicendo che i dubbi sul futuro sono più del presidente che dell’allenatore, contrariamente allo scorso anno.