Non c’è pace per i tifosi della Lazio, ora anche Gattuso allenatore

Sarà Gennaro Gattuso il nuovo allenatore della Lazio. Raggiunto l’accordo con un contratto biennale col club. Maurizio Sarri, invece, andrà all’Atalanta, dopo una sola stagione dal ritorno in biancoceleste. L’ex ct della Nazionale italiana, dopo l’esperienza fallimentare sulla panchina Azzurra e l’aver rifiutato le avances del Torino, accetta l’incarico nel club di Claudio Lotito.

Gattuso nuovo allenatore della Lazio

E’ arrivato l’ “here we go” dall’esperto di mercato Fabrizio Romano in merito a Gattuso sulla panchina biancoceleste.

🔵⚪️🦅 Gennaro Gattuso signs in as new Lazio manager on a two year deal, confirmed. Here we go! ✅🫱🏻‍🫲🏼 pic.twitter.com/SjM8wRHENV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 25, 2026

Il giornalista Alfredo Pedullà aggiunge sul suo sito:

Thiago Motta, Pisacane e Palladino: troppi nomi per la panchina della Lazio. Sabato scorso vi abbiamo anticipato l’irruzione a sorpresa di Rino Gattuso per la panchina biancoceleste, un nome che fino a quel momento mai era stato considerato. Adesso andiamo oltre: ci sono gli accordi biennali tra Gattuso e Lotito, sarà Ringhio l’allenatore dei biancocelesti quando verrà risolto il rapporto con Maurizio Sarri. Ormai non ci sono più dubbi, la sorpresa di sabato diventa notizia più o meno condivisa da tutti. Siamo ai passaggi formali burocratici, ma la scelta è fatta e non si tratta che attendere gli annunci.