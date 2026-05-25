Non c’è pace per i tifosi della Lazio, ora anche Gattuso allenatore

Contratto biennale con i biancocelesti per l'ex ct della Nazionale italiana. Sarri va all'Atalanta.

Non c’è pace per i tifosi della Lazio, ora anche Gattuso allenatore

Italy's headcoach Gennaro Gattuso greets supporters after winning the play-off FIFA World Cup 2026 European qualification semi-final football match between Italy and North Ireland at the Gewiss stadium in Bergamo, on March 26, 2026. Alberto PIZZOLI / AFP

Sarà Gennaro Gattuso il nuovo allenatore della Lazio. Raggiunto l’accordo con un contratto biennale col club. Maurizio Sarri, invece, andrà all’Atalanta, dopo una sola stagione dal ritorno in biancoceleste. L’ex ct della Nazionale italiana, dopo l’esperienza fallimentare sulla panchina Azzurra e l’aver rifiutato le avances del Torino, accetta l’incarico nel club di Claudio Lotito.

Gattuso nuovo allenatore della Lazio

E’ arrivato l’ “here we go” dall’esperto di mercato Fabrizio Romano in merito a Gattuso sulla panchina biancoceleste.

Il giornalista Alfredo Pedullà aggiunge sul suo sito:

Thiago Motta, Pisacane e Palladino: troppi nomi per la panchina della Lazio. Sabato scorso vi abbiamo anticipato l’irruzione a sorpresa di Rino Gattuso per la panchina biancoceleste, un nome che fino a quel momento mai era stato considerato. Adesso andiamo oltre: ci sono gli accordi biennali tra Gattuso e Lotito, sarà Ringhio l’allenatore dei biancocelesti quando verrà risolto il rapporto con Maurizio Sarri. Ormai non ci sono più dubbi, la sorpresa di sabato diventa notizia più o meno condivisa da tutti. Siamo ai passaggi formali burocratici, ma la scelta è fatta e non si tratta che attendere gli annunci. 