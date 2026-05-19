Noa Lang mette like all’addio di Conte: era tra gli epurati di Antonio

Noa Lang, in prestito al Galatasaray potrebbe rientrare in estate e si è fatto notare il suo like al post sull'addio di Conte di Fabrizio Romano

Nel mondo del calcio, i “mi piace” sui social raccontano più di quanto si pensi. Noa Lang, attaccante olandese di proprietà del Napoli e attualmente in prestito al Galatasaray, ha messo “mi piace” al post di Fabrizio Romano in cui il giornalista esperto di mercato dà Conte come ufficialmente in uscita dal Napoli a fine stagione. Un dettaglio piccolo, ma in un calciatore in posizione precaria come la sua, pesa eccome.

🚨 BREAKING: Antonio Conte has decided to LEAVE Napoli at the end of the season, it’s over. Conte made his decision and informed the president De Laurentiis already one month ago. There will be no exit fee, Conte will leave without severance pay and without any agreement… pic.twitter.com/yIcOdkMCMZ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 19, 2026

Il post che Lang ha “approvato” col like

Fabrizio Romano ha scritto: “Antonio Conte ha deciso di LASCIARE il Napoli a fine stagione, è finita. Conte ha preso la sua decisione e ne ha informato il presidente De Laurentiis già un mese fa. Non ci sarà alcun indennizzo, Conte se ne andrà senza indennità di fine rapporto e senza aver raggiunto un accordo con altre squadre.”

Lang, sotto, ha cliccato “mi piace”. Un gesto di pochissimi secondi, ma che in un giocatore che vorrebbe tornare a Napoli a giocare suona inequivocabile.

Perché ha senso

L’olandese non è mai stato un titolare nel Napoli dell’era Conte. Le scelte tecniche dell’allenatore non lo hanno mai messo al centro del progetto, e a gennaio è arrivato il prestito al Galatasaray dove ha trovato continuità ma non titolarità piena. Adesso il club turco sembra orientato a non esercitare il diritto di riscatto a fine stagione, e Lang tornerebbe a Napoli da escluso del piano-Conte.

Se davvero Conte se ne andrà — e il post di Romano va in quella direzione, confermato da decine di altre indiscrezioni — il nuovo allenatore potrebbe trovare in lui un’ala su cui rilanciare il progetto, anziché un esubero da svendere.

Il like è piccolo. Ma è anche grande. E Lang, evidentemente, è uno che spera.