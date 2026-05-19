Noa Lang mette like all’addio di Conte: era tra gli epurati di Antonio

Noa Lang, in prestito al Galatasaray potrebbe rientrare in estate e si è fatto notare il suo like al post sull'addio di Conte di Fabrizio Romano

Noa Lang mette like all’addio di Conte: era tra gli epurati di Antonio

Galatasaray's Dutch forward #77 Noa Lang celebrates scoring his team's second goal during the UEFA Champions League, knockout round play-off 1st leg, football match between Galatasaray SK and Juventus FC at the Rams Park in Istanbul on February 17, 2026. OZAN KOSE / AFP

Nel mondo del calcio, i “mi piace” sui social raccontano più di quanto si pensi. Noa Lang, attaccante olandese di proprietà del Napoli e attualmente in prestito al Galatasaray, ha messo “mi piace” al post di Fabrizio Romano in cui il giornalista esperto di mercato dà Conte come ufficialmente in uscita dal Napoli a fine stagione. Un dettaglio piccolo, ma in un calciatore in posizione precaria come la sua, pesa eccome.

 

Il post che Lang ha “approvato” col like

Fabrizio Romano ha scritto: “Antonio Conte ha deciso di LASCIARE il Napoli a fine stagione, è finita. Conte ha preso la sua decisione e ne ha informato il presidente De Laurentiis già un mese fa. Non ci sarà alcun indennizzo, Conte se ne andrà senza indennità di fine rapporto e senza aver raggiunto un accordo con altre squadre.”

Lang, sotto, ha cliccato “mi piace”. Un gesto di pochissimi secondi, ma che in un giocatore che vorrebbe tornare a Napoli a giocare suona inequivocabile.

Noa Lang

Perché ha senso

L’olandese non è mai stato un titolare nel Napoli dell’era Conte. Le scelte tecniche dell’allenatore non lo hanno mai messo al centro del progetto, e a gennaio è arrivato il prestito al Galatasaray dove ha trovato continuità ma non titolarità piena. Adesso il club turco sembra orientato a non esercitare il diritto di riscatto a fine stagione, e Lang tornerebbe a Napoli da escluso del piano-Conte.

Se davvero Conte se ne andrà — e il post di Romano va in quella direzione, confermato da decine di altre indiscrezioni — il nuovo allenatore potrebbe trovare in lui un’ala su cui rilanciare il progetto, anziché un esubero da svendere.

Il like è piccolo. Ma è anche grande. E Lang, evidentemente, è uno che spera.

 